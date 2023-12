Animé d’une main de maître pour la première fois par l’humoriste Jay Du Temple, le Gala Québec Cinéma a su alterner entre rires et larmes pour sa 25e édition dimanche soir. Avec notamment un hommage poignant à Michel Côté, en l’honneur de qui le Prix du public a été nommé hier soir, les artisans et artisanes du milieu et le public ont été servi(e)s.

Le film de Stéphane Lafleur, Viking, a été le plus couronné lors de la soirée avec quatre Iris, dont l’honneur de Meilleur film. Le long métrage avait été celui le plus nommé, se retrouvant finaliste dans 18 catégories sur un total de 30. « Viking c’est un film de science-fiction, mais c’est surtout un film humain et c’est ça qui a été vraiment important pour nous dans la création du film et c’est ce qui est allé chercher les gens », partage le réalisateur et scénariste Stéphane Lafleur, en entrevue avec le Montréal Campus.

Viking a aussi reçu le prix de Meilleur scénario, Meilleure réalisation et Meilleur interprétation masculine – premier rôle pour Steve Laplante. « Ce film-là c’est l’histoire d’un rêve brisé de gens normaux dans un environnement anormal », a déclaré l’acteur de 51 ans qui incarne dans Viking un des cinq Québécois « normaux » recruté(e)s par la NASA pour une mission sociale et immersive de simulation de vie sur Mars.

Michel Côté célébré

Maxime Le Flaguais et Marc-André Grondin, fils et faux fils de Michel Côté, se sont unis à l’écran le temps d’un hommage poignant à leur père décédé en mai dernier. Les deux acteurs ont dévoilé que le Prix du public serait renommé le prix Michel-Côté en son honneur. Pour celui qui a incarné son fils dans le film C.R.A.Z.Y. (2005), Marc-André Grondin, ce prix représente parfaitement M. Côté : « Il était tellement proche de son public, mais aussi de tout le monde sur les tournages, il te faisait sentir à ta place alors si ça devait porter le nom de quelqu’un, c’était le nom de Michel ».

Les hommes de ma mère d’Anik Jean a remporté ce prix où le public vote parmi les cinq plus gros succès au box-office québécois, ce qui a grandement ému la réalisatrice, dont le père était un bon ami de Michel Côté.

Une relève prometteuse

La soirée a aussi offert une belle reconnaissance de la jeunesse cinématographique au Québec. Outre le prix de Révélation de l’année remis à la jeune Juliette Gariépy pour son rôle dans Les chambres rouges, les prix de Meilleure interprétation féminine – premier rôle et de soutien ont été décernés aux actrices de 21 et 25 ans, respectivement Kelly Depeault pour Noémie dit oui et Laurie Babin pour Les chambres rouges.

Faisant face à des monuments de l’industrie, les deux actrices étaient touchées par leur victoire. « Un des premiers rôles dramatiques que j’ai fait dans ma vie c’était dans 30 vies et c’était Élise Guilbeault [elle aussi nommée dans la catégorie Meilleure interprétation féminine de soutien] qui faisait ma prof, alors c’était vraiment immense d’être nommée dans la même catégorie qu’elle », rapporte Laurie Babin.

De son côté, la gagnante de l’Iris Meilleure interprétation féminine – premier rôle, Kelly Depeault, se sent euphorique et ne sait pas à quoi s’attendre pour le futur. La jeune femme a gagné une des plus grandes reconnaissance du cinéma québécois à seulement 21 ans. « Je go with the flow. Peut-être percer à l’international ça serait le fun pour faire d’autres looks de gala », affirme la jeune sensation au micro du Montréal Campus.

Un cinéma qui nous ressemble

Dans son discours d’ouverture, l’humoriste Jay Du Temple, qui avait une liberté presque totale dans son animation de la soirée, a tenu à envoyer une flèche à Radio-Canada, alors que la société d’État a refusé de diffuser le Gala Québec Cinéma cette année.

« Ils ont préféré renouveler Silence on joue! pour une neuvième saison ! » – Jay Du Temple

Malgré cela, le gala, qui est désormais diffusé sur les ondes de Noovo, est la preuve d’un cinéma québécois qui mérite d’exister et d’être célébré, selon l’animateur de la soirée. « Dans le film Confessions, il y a une ligne de Luc Picard qui dit “Eille toé ta yeule” et ça c’est juste au Québec que ça marche. La langue est spéciale et c’est ce qui nous unit à l’écran, c’est pour ça qu’on doit célébrer [le cinéma québécois] », affirme-t-il en entrevue avec le Montréal Campus.

Du haut de sa quarantaine d’années de carrière au grand écran, Rémy Girard a reçu un Iris hommage pour l’ensemble de son oeuvre. Il avait également animé la toute première édition du gala en 1999. Pour l’acteur de 73 ans, « le cinéma québécois parle beaucoup aux gens car on se reconnait dans nos films, des fois on n’aime pas ça, mais on se reconnait quand même ! ».

« Longue vie au cinéma québécois », s’est exclamé Jay Du Temple dans son discours de clôture, lui qui exprime avoir adoré faire l’animation du gala. L’animateur a su trouver le mot juste et la bonne blague au bon moment alors que le gala alternait entre moments touchants et moments plus légers.

Reviendra-t-il à l’animation pour 17 autres éditions comme son homonyme Louis-José Houde a pu le faire avec le gala de l’ADISQ ? « Je vais commencer par embrasser ma mère, après ça on verra », répond-il.

Mention photo : Frédérique Ménard-Aubin, Bertrand Exertier et Vivien Gaumand