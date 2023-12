Les Citadins ont bien l’intention de conserver leur titre provincial, eux qui sont au premier rang du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Le talent de l’équipe ainsi que l’esprit de famille et de compétition pourront permettre à l’UQAM de gagner à nouveau, selon les joueurs.

Après avoir gagné les grands honneurs pour une troisième fois dans le circuit universitaire québécois l’an dernier, les hommes de Mario Joseph, entraîneur-chef de l’équipe de basketball masculine, cherchent à être champions pour une deuxième année consécutive. Les Citadins trônent au premier rang du RSEQ et n’ont pas connu la défaite depuis la première rencontre de la saison, en novembre. Depuis le début de la saison, l’équipe présente une fiche de quatre victoires, la meilleure défensive et la deuxième meilleure offensive de sa division, ce qui explique les récents succès de la formation en ce début de saison 2023-2024.

Chaque année, les Citadins prétendent au titre de champions provinciaux. Pour Mcfadden Jean, le numéro 24, les prouesses de son équipe sont principalement dues à un effort de l’entraîneur. « Le succès de l’équipe passe par le bon recrutement du coach. Il prend des joueurs qui correspondent au système auquel on joue et c’est ce qui crée notre force année après année », explique l’étudiant au baccalauréat d’intervention en activité physique.

Quincy Louis-Jeune croit que son équipe connaît de forts moments puisque plusieurs bons Québécois ont récemment rejoint l’alignement de Mario Joseph. « Tous les meilleurs talents de la ville sont revenus jouer à la maison et ont combiné leurs forces pour se joindre à l’UQAM », affirme l’athlète de 23 ans.

Saut chez les pros

Les performances des joueurs de l’UQAM, durant les récentes saisons, ne passent pas sous le radar : l’Alliance de Montréal en profite pour parfaire son alignement avec des joueurs des Citadins. Cette équipe de basketball professionnelle évolue dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) et compte parmi ses rangs Bahaïde Haïdara, un joueur de l’UQAM, sélectionné au 19e rang lors du repêchage de la LECB en 2023.

Outre Bahaïde Haïdara, le meneur Quincy Louis-Jeune fait également partie de l’Alliance de Montréal, tout en étant sous les ordres de Mario Joseph. Pour Mcfadden Jean, ce n’est pas une surprise de voir que l’équipe professionnelle s’intéresse à plusieurs joueurs de l’UQAM et qu’elle recrute chez les Citadins pour améliorer sa formation. « L’Alliance a remarqué qu’il y avait beaucoup de talents chez les Citadins. C’est bien pour nos joueurs, car ils peuvent démontrer l’étendue de leur talent avec les professionnels », croit Mcfadden Jean.

« La marge d’erreur est moins grande », a affirmé Quincy Louis-Jeune qui explique que dans les rangs professionnels, l’erreur est moins acceptée que dans le circuit universitaire. « C’est certain que si tu es seul face au panier, tu dois réussir ton lancer. L’équipe te paie pour faire ton travail, donc en tant que joueur professionnel tu n’as pas le choix d’être à ton meilleur », estime le joueur.

Une équipe soudée

L’équipe de l’UQAM brille lors des parties de basketball, mais ce qui la distingue des autres programmes universitaires canadiens, selon Cheick Dosso, le pivot de six pieds huit pouces, c’est l’esprit de famille qui y règne. « Avec l’entraîneur et ses assistants, on est comme une famille. Il y a aussi l’équipe administrative qui fait un très bon boulot pour s’assurer qu’on ne manque de rien. »

À sa troisième saison avec les Citadins, il est impressionné du caractère de l’équipe qui ne semble reculer devant aucun défi. « On arrive toujours à être soudés, comme des frères, peu importe la situation à laquelle nous faisons face », dit Dosso.

Mention photo : Chloé Rondeau