Le théâtre, l’improvisation et le cinéma se sont entremêlés dans un tourbillon de créativité et d’humour lors de la première représentation de La LNI s’attaque au cinéma. Pour inaugurer ce voyage artistique, la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) a choisi de voyager à travers l’univers singulier du réalisateur Tim Burton.

Le spectacle présenté à la salle Pauline-Julien le 6 octobre dernier a été un véritable laboratoire d’expérimentation de l’improvisation. De la lumière au cadrage, en passant par le son et le jeu des comédiens et des comédiennes, tout a été improvisé en temps réel pour créer un scénario cinématographique. Un caméraman filmait les scènes retransmises sur un écran géant en simultané.

Ce théâtre d’improvisation était séparé en deux parties. Durant la première, l’auditoire a assisté à une période d’exploration d’une durée d’une heure sans entracte, puis dans la deuxième, un film a été produit sur scène en direct. Dans la première phase, le public a été immergé dans une série de mises en situation en lien avec l’univers burtonien. L’esthétique visuelle singulière mêlait une atmosphère sombre et fantastique à une palette de personnages marginaux et excentriques. Le public a été emporté par une cascade d’émotions, oscillant entre la peur, l’émerveillement, les éclats de rires et l’admiration.

Le panel de comédiens et de comédiennes a incarné des personnages inspirés de l’univers de Burton : l’adolescente solitaire qui a des tendances pyromanes, le fantôme alcoolique décédé brutalement, la femme troublée qui lit dans les esprits des autres, le petit garçon fasciné par le crâne de son chien décédé… Bref, des personnages tous et toutes plus bizarres les uns et les unes que les autres dignes de la plume de Tim Burton.

Thèmes de l’univers Burton

La LNI s’est inspirée des thèmes récurrents de l’univers du célèbre cinéaste, mettant notamment en scène la peur (comme dans Beetlejuice) et le gothique (que l’on retrouve dans Edward aux mains d’argent). Le concept de banlieue idéalisée est aussi souvent revenu : une vie qui semble parfaite, mais qui est perturbée par des choses étranges (comme dans Sweeney Todd). Enfin, le fantastique a été dépeint, rappelant les films Miss Peregrine et les Enfants Particuliers ainsi que Frankenweenie.

En explorant ces thématiques, l’équipe créative du spectacle a réussi à créer une atmosphère mystérieuse tout en ajoutant une touche d’humour tordu qui a su conquérir le public.

Le cadrage de Tim Burton, avec des plans de caméra en plongée et en contre-plongée illustrant les dynamiques de pouvoir, a été complété par l’utilisation fréquente du plan cassé, créant une sensation d’instabilité.

Un film en direct

Le point culminant de la soirée fut sans conteste la deuxième phase, une séquence d’improvisation de 30 minutes, où la troupe de la LNI a relevé un défi audacieux : créer un film en direct sur scène à partir d’une simple trame narrative. Avec pour seuls éléments un titre et une idée choisie à l’avance (Hématomes), les artistes ont élaboré une histoire. Le synopsis ? Une mère (Joëlle Paré-Beaulieu), sombre dans la folie tout en monologuant sur des recettes de cuisine, tandis que sa fille dépressive (Salomé Corbo) désespère de la voir ainsi.

Le résultat a été sans appel : l’ingéniosité du trio a émerveillé le public. Les comédiens et les comédiennes ont réussi à tisser une histoire complexe empreinte de l’univers de Tim Burton. L’apparition d’Agricolo, l’ami imaginaire de la jeune adolescente, a finalement rendu le film très drôle. Au fil de l’histoire, la mère sombre dans la folie, car elle a perdu son fils quand il était enfant. Affublé d’une tenue colorée et d’un très mauvais accent italien, Agricolo tente d’aider la mère à faire son deuil tant bien que mal.

La LNI s’attaque au cinéma est un tour de force artistique qui témoigne de la créativité sans retenue des improvisateurs et des improvisatrices de la LNI. Tim Burton, connu pour son esthétique sombre, son goût pour l’étrange et le macabre ainsi que son humour noir et décalé, était un choix idéal de premier cinéaste à être honoré par la LNI. À la veille de l’Halloween, le mystérieux et le gothique ont été incarnés avec une aisance déconcertante, digne d’un réel film de Burton.

Mention photo : Pascale GD