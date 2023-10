Montrer l’envers du décor du métier de journaliste : voici le défi que se sont donné Radio-Canada et Pamplemousse Média avec la nouvelle docusérie Les stagiaires. Une expérience exigeante mais enrichissante attendait les six candidats et candidates aux parcours variés.

Le 5 octobre dernier, le public canadien a fait la rencontre de cette émission et de ses stagiaires sur les ondes d’ICI RDI. Parmi près de 200 candidatures, 24 personnes venant des quatre coins du Québec ont été choisies pour participer au camp de sélection, présenté dans le premier épisode. À la suite de ces qualifications, le groupe a finalement été réduit au nombre de six heureux et heureuses élu(e)s.

Les candidats et candidates sélectionné(e)s proviennent de tous les milieux : d’une microbiologiste à un doctorant en génie, la docusérie ne se limite pas au monde des médias. « On voulait vraiment montrer qu’il n’y a pas seulement un chemin pour le journalisme. C’est accessible à tous les types de parcours », explique Marie-Maude Denis, qui est la mentore des stagiaires et animatrice de l’émission.

Apprendre sous pression

Le candidat Thomas Emmanuel Côté, étudiant en troisième année au baccalauréat en journalisme à l’UQAM, indique avoir dû s’adapter au contexte d’une émission de télévision. « Je n’avais pas réalisé à quel point les caméras seraient avec nous pendant le stage. On aurait pu en apprendre plus si on ne devait pas refaire la scène d’entrée quatre fois pour la caméra », dit-il en riant. Cependant, cette constante présence de la caméra lui a permis de discuter avec l’équipe technique. Il entre autres a pu « voir comment une caméra bien utilisée peut être mise à profit. »

Violette Cantin, bachelière en journalisme à l’UQAM et stagiaire, est ressortie très reconnaissante de cette expérience. À Radio-Canada, elle a pu toucher à plusieurs aspects du journalisme, contrairement à d’autres stages qu’elle a faits dans le passé. Malgré son expérience au 98.5 et au Devoir, le stage ne s’est pas révélé sans défis pour la candidate : « J’avais moins d’expérience en montage et en prise de son, donc ça a été une pente à remonter. » Violette Cantin explique aussi que « ça faisait du bien de sortir sur le terrain ou de faire des travaux individuels une fois de temps en temps ! »

Cette dernière a également développé un lien fort avec les autres stagiaires lorsqu’ils et elles passaient leur temps mort dans la salle de travail – surnommée par les stagiaires la « war room ». Thomas Emmanuel Côté mentionne quant à lui avoir eu du plaisir avec les participants et les participantes, même si « c’est exigeant d’être pendant quasiment deux mois sans arrêt avec cinq inconnus avec qui tu ne partages pas nécessairement de points communs autre que le journalisme. »

Julia Pagé est une candidate plus atypique. En effet, avant de participer à l’émission, elle était à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal et étudiait la crise des médias. Elle se trouvait dans un moment incertain de sa carrière. « Je me demandais si je préférais étudier les médias ou les pratiquer », explique-t-elle. Même si elle avait eu quelques expériences dans les médias en travaillant au Droit en tant que pupitreuse web, elle a dû être persévérante pour surmonter son stress. « Dans le cas des Stagiaires, tout ce que tu sais c’est que ça risque d’être tough, que ça se peut que tu te plantes et que tu est évalué par des journalistes que tu respectes et que tu trouves un peu intimidants. Juste de faire du direct avec Patrice Roy, c’est fou », exprime-t-elle.

Un vrai processus de stage

Même s’il s’agit d’une émission, les participants et participantes ont vécu un processus de stage bien réel. Les stagiaires ne sont pas laissé(e)s seul(e)s lors des diverses épreuves. Ils et elles sont encadré(e)s par Patrice Roy et Isabelle Richer, qui les évaluent tout au long de l’émission.

Marie-Maude Denis précise que la série souhaite s’éloigner de la téléréalité en se présentant plutôt comme une docusérie. Ainsi, il n’y a pas d’élimination ou de moments qui pourraient nuire à la réputation de certaines personnes. « Le journalisme est un travail d’équipe et ça aurait été difficile de faire une compétition dans ce cadre-là », souligne-t-elle. Violette Cantin confirme qu’elle avait une certaine appréhension face à l’image qu’elle allait projeter; elle voulait que celle-ci soit la plus positive possible. « Le but de la production, c’était de montrer notre cheminement sans complaisance, et c’est réussi », affirme-t-elle.

Les huit épisodes de la série Les stagiaires seront diffusés sur les ondes d’ICI RDI les jeudis soirs à 20h. Ils seront aussi disponibles en rattrapage sur ICI.TOU.TV. Le deuxième épisode de la série sera diffusé ce jeudi.

Mention photo : Ludovic Rolland-Marcotte