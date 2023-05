Pour lire notre couverture complète des Francouvertes 2023, cliquez ici.

Le concours-vitrine des Francouvertes s’est terminé le 15 mai dernier au Club Soda. C’est Jeanne Côté qui a remporté la finale de cette 27e édition après une grande performance. Retour sur une finale des plus étonnantes.

La soirée a commencé par un (important) bémol. Un problème technique a repoussé le début des festivités. Heureusement que Samian, l’un des porte-paroles du concours, a échauffé la salle avec son rap a cappella dans le cadre de la série « J’aime mes ex ». Ce pépin a laissé place à l’improvisation, donnant naissance à un duo avec Thomas Thivierge-Gauthier (alias Mantisse, du groupe de rap LaF), l’un des animateurs du concours. Beat-boxeur à ses heures perdues, ce dernier a accompagné Samian dans une performance totalement spontanée.

Calamine s’est ensuite emparée vigoureusement de la scène avec son rap en prédisant une « méchante soirée ». Alerte divulgâcheur : elle avait raison. La co-porte-parole du concours et finaliste de l’édition de 2021 a livré une performance en français et anglais, attirant rires et cris du public.

Le couronnement de l’inoubliable Jeanne Côté

L’artiste originaire de la Gaspésie Jeanne Côté s’est fortement fait remarquer depuis le début du concours avec sa musique folk alternative assurément puissante. Sa victoire est plus que méritée, surtout après son impressionnante performance en finale.

Accueillie sous un tonnerre d’applaudissements, Jeanne Côté a emporté le public du Club Soda dans un voyage vers les paysages et les émotions de son enfance. Tantôt mélancoliques et tantôt joyeuses, ses pièces donnent la bougeotte et restent implantées dans les têtes. Difficile de ne pas avoir le sourire lorsqu’elle est sur scène. Elle trouve toujours un moyen de faire rire le public en se servant de son vécu.

Sa voix n’aura pas failli un seul instant. Depuis son premier concours, en 2014, l’artiste a fait du chemin. Une chose est certaine : personne ne pourra l’oublier.

Héron, la relève folk traditionnelle

Héron s’est lui aussi fait repérer pendant le concours avec ses chansons alliant folk contemporain et traditionnel. Sa voix s’entremêle bien avec le violon, et sa musique a un côté apaisant. Le public peinait parfois à entendre sa voix à cause des instruments, ce qui était dommage. De plus, le Montréalais semblait au début de sa performance un peu plus timide et moins énergique qu’il l’avait été dans les précédents tours du concours. Sa performance lui aura valu la troisième place de la finale.

Héron a tout de même fait valser les têtes du public. Complice avec les musiciens et avec la salle, l’artiste a prouvé que la chanson « trad » québécoise avait de la relève. Ses gestes sereins et ses chansons entraînantes ont transporté l’auditoire dans ce qu’il appelle son « safe place », au plus grand bonheur du public.

Parazar, l’« ambiançante »

La finale s’est terminée avec la rappeuse Parazar, qui s’est décrite comme « l’ambiançante » de la soirée, et elle a effectivement mis le feu à la salle. Déchaînée, elle s’est approprié le Club Soda à la seconde où elle est entrée sur scène. Le public n’a cessé de réagir, de danser et de lever les mains en l’air, parfois sans même que la rappeuse ne le demande. Elle s’est démarquée en allant même jusqu’à prendre le thé avec l’artiste OneNessa, qui est venue chanter avec Parazar le temps d’un morceau.

Qu’on soit adepte de rap ou non, on ne peut pas nier combien le phénomène Parazar a transporté la salle. Elle termine peut-être deuxième, mais elle gagne une place au festival Osheaga où elle ne peinera pas à « ambiancer » les énormes foules de l’Île Sainte-Hélène.

Jeanne Côté repart avec la bourse SiriusXM de 15 000 $. D’abord bouche bée lors de la remise des prix, l’artiste a invité tout le monde à persévérer, comme elle a su le faire à travers les années. Pour l’anecdote, elle s’était inscrite aux Francouvertes lors des sept éditions précédentes, mais n’avait pas été retenue. La septième fois a été la bonne !

Concernant la bourse Andréanne-Sasseville, le prix du public d’une valeur de 5000 $, c’est Marie Céleste, groupe de folk, rock et jazz qui s’est rendu en demi-finale, qui la remporte.

La 27e édition des Francouvertes s’est révélée particulièrement brillante avec des artistes aux styles divergents et parfois surprenants. Jeanne Côté, Parazar et Héron se sont montrés dignes, et le public du Club Soda ne les oubliera pas de sitôt.

Mention photo : Camille Deheane|Montréal Campus