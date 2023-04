Pour lire notre couverture complète des Francouvertes 2023, cliquez ici.

La dernière soirée des préliminaires de la 27e édition des Francouvertes a mis sur le devant de la scène du Cabaret Lion d’Or des performances hautes en couleur. La jeune rappeuse Parazar a pris par surprise en se plaçant en troisième position du palmarès. La lumineuse Emmanuelle Querry s’est faufilée de justesse en demi-finale, tandis que l’aventure s’est terminée pour le duo De Flore.

La soirée du 29 mars a débuté avec la performance de Maude Audet, participante de la 17e édition du concours-vitrine, dans le cadre de la série « J’aime mes ex ». La chanteuse ne s’est peut-être pas illustrée avec ses sons folks classiques, mais sa voix douce et ses paroles touchantes lui ont valu la sympathie du public. « Que de beauté pour commencer », a déclaré l’animatrice de la soirée, Isabelle Ouimet, à la fin de la performance.

La pop infantile

La chanteuse de 20 ans Emmanuelle Querry a été la première candidate de la soirée. La jeune femme gatinoise a voulu présenter un numéro loin des clichés pop électro de l’industrie musicale. Elle s’en est peut-être trop éloignée avec un style enfantin à l’eau de rose.

Elle a tout de même su se démarquer par la maîtrise de sa voix et son énergie contagieuse sur scène. Son jeune âge ne l’a pas empêchée de montrer une aisance digne des meilleures performances du concours. Des paroles certes simples, mais balancées par une tonalité jazzy intéressante. Emmanuelle s’est placée en neuvième position du palmarès, ce qui lui assure une place dans les demi-finales qui auront lieu du 17 au 19 avril prochain.

Les inséparables

Ce que le public retient en premier de la performance de De Flore, c’est la synergie des deux interprètes. Les regards échangés, leur gestuelle sensuelle et le partage équitable de la scène ont fait de De Flore le duo le plus complice de la compétition. La foule a pu apprécier un renversant solo de guitare de Mathieu Gauthier lors de la troisième chanson.

La chanteuse Sarah-Anne LaCombe a quant à elle amené une vague de nostalgie réconfortante rappelant les mélodies célèbres du groupe Bon Entendeur. Difficile de ne pas souligner la performance exceptionnelle de la batteuse, sans qui l’instrumentation ne serait pas parvenue à un rythme aussi abouti.

Une réunion de famille

Après la décevante soirée rap de la veille, l’artiste Parazar a su offrir un spectacle hip-hop digne de ce nom. Cette dernière a su redorer le blason du rap. Son énergie et son charisme ont apporté une vague de fraîcheur dans la salle du cabaret.

Dès sa première pièce, elle a su établir un lien unique avec le public. Cette connexion a enflammé l’auditoire, qui lui répondait gaiement. Le concours-vitrine de la chanson francophone au Québec a conclu ses préliminaires avec une foule visiblement ravie.

Après sept premières soirées de compétition, les Francouvertes 2023 sont parvenues à constituer un palmarès varié. Entre artistes rock, pop, et hip-hop, les demi-finales promettent une compétition serrée, attendue de pied ferme par un public conquis d’avance.

Mention photo : Élizabeth Martineau|Montréal Campus