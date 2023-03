Pour lire notre couverture complète des Francouvertes 2023, cliquez ici.

La soirée d’ouverture des Francouvertes a laissé place à des numéros électrisants le 13 mars dernier au cabaret Lion d’Or de Montréal. La 27e édition du concours-vitrine s’est offert un départ canon avec le groupe Cure-Pipe qui a volé la vedette, précédé des artistes Bourbon et Reno McCarthy.

Les performances enfiévrées des candidats et des candidates ont vite contrasté avec l’ambiance feutrée du cabaret Lion d’Or. Le concours-vitrine, qui a lieu du 13 mars au 15 mai, verra s’affronter des artistes émergents et émergentes présentant des compositions majoritairement francophones ou en langues autochtones. Il est possible d’assister aux soirées de manière virtuelle, petite salle oblige.

Alors que la salle s’est remplie petit à petit lundi soir, la chanteuse et participante à la 24e édition Thaïs s’est installée sur scène pour préparer son spectacle. Le festival invite chaque année d’anciennes candidates. Cette initiative intitulée « J’aime mes ex » permet à ces artistes d’ouvrir les soirées des préliminaires et des demi-finales. En interprétant trois chansons originales, Thaïs a lancé avec brio la première soirée de cette 27e édition.

Bourbon ouvre le bal

Connu pour ses sons folk rock et son amour de la guitare, Bourbon s’est démarqué par le lien qu’il a instantanément créé avec le public. Des éclats de rire se sont fait entendre et des acclamations ont fusé de tous les côtés.

Dès les premières notes, Bourbon a entraîné le public dans un tourbillon sonore très intense, ponctué par des changements rythmiques incongrus. Malgré ce mélange éclectique, nostalgie et réconfort émanaient de la voix chaude du chanteur David Bourbonnais. Une première prestation touchante qui a réchauffé l’ambiance.

Reno McCarthy joue ses cordes

L’artiste Reno McCarthy a pris le micro avec sa bande à la suite de Bourbon. Le jeune chanteur, né à Cambridge, en Angleterre, n’était pas destiné à produire des compositions en français. Le voici pourtant sur la scène des Francouvertes, prêt à faire connaître ses chansons francophones. Ses mélodies à la guitare ont plongé le public dans le passé, à une époque où le rock’n’roll était une religion dans le monde de la musique. Sa voix suave – se rapprochant de celle du chanteur français Matthieu Chedid – a créé un mélange étonnant avec son style musical rock.

Bien que ses solos de guitare électrique prouvent son talent, Reno ne s’est pas démarqué par sa présence sur scène. Il finira peut-être par créer une connexion plus intense avec les spectatrices et les spectateurs au fil du concours.

Le clou du spectacle

C’était enfin au tour du groupe Cure-Pipe d’entrer sur scène pour clôturer la première soirée des préliminaires. Cette bande de jeunes musiciens et musiciennes originaires du Saguenay a proposé une expérience musicale psychédélique et surprenante. La voix du chanteur semblait tout droit sortie d’un vieux poste de radio, donnant une touche rétro aux chansons du groupe, qui parlent d’amitié et de haine constructive.

Le groupe a mis des sourires sur plusieurs lèvres, peut-être grâce à sa musique contagieuse et à ses membres sympathiques. Malgré quelques problèmes techniques sur le plan sonore et des passages de guitare redondants, Cure-Pipe donne une furieuse envie de voir de quoi seront faites les prochaines soirées de cette édition des Francouvertes.

À la fin de la soirée, un palmarès a été voté par le public et les membres d’un jury de l’industrie musicale. Sans surprise, Cure-Pipe a conquis le cœur de l’électorat. En deuxième position se trouve Reno McCarthy, et Bourbon ferme le podium. Ce bilan s’actualisera au fur et à mesure du concours, alors que de nouveaux et nouvelles artistes fouleront la scène pour se disputer la victoire dans une ambiance conviviale.

Mention photo : Alice Fournier|Montréal Campus