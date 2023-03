Le nouveau programme d’accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert (TRV) a de quoi rendre d’autres établissements envieux. L’accessibilité aux évènements culturels pour les personnes ayant une incapacité auditive ou visuelle reste difficile à Montréal.

Lancé au début de l’année 2023, le nouveau programme d’accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert s’est mérité la mention « coup de cœur » du Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM). Ce prix a été remis le 6 février dernier dans le cadre de la Semaine de la canne blanche, qui vise à sensibiliser la population à la déficience visuelle.

Le programme du TRV prévoit des mesures adaptées, entre autres, pour les personnes S/sourdes, malentendantes, malvoyantes ou aveugles. « S/sourde » est un nom collectif désignant à la fois les personnes s’identifiant à la culture Sourde et les personnes sourdes qui ne s’y identifient pas.

Ce programme s’est développé « en observant ce qui se faisait déjà ailleurs, en demandant des conseils entre nous, en allant chercher une rétroaction après chacune de nos actions », souligne la coordonnatrice du développement artistique et chargée du projet d’accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert, Erika Malot.

Le Théâtre offre des représentations interprétées en langue des signes québécoise par des interprètes du Service d’interprétation visuelle et tactile.

Les interprètes sont placé(e)s devant la scène et traduisent le dialogue de la pièce. Chaque personnage sur scène est accompagné d’un(e) interprète. « Ce ne sont pas des acteurs, mais ils travaillent vraiment beaucoup en amont et donc, ils vont s’approprier quand même les personnages », explique Mme Malot.

Les personnes malvoyantes ou aveugles ont la possibilité de faire une visite tactile qui a lieu avant la représentation d’une pièce. Cette mesure adaptée permet aux personnes qui le désirent d’aller toucher le décor et les costumes afin de se faire une idée de ce qui se passera sur scène.

De plus, le TRV offre ses pièces en « théâtrodescription », une forme d’audiodescription réservée à l’art scénique.

Alain Renaud, responsable du comité culturel du RAAMM, n’a pas complètement perdu la vision. Il a récemment assisté à la pièce Gaz Bar Blues au Théâtre Duceppe. « Comme la pièce est très musicale et que les dialogues sont très rigolos, j’arrivais à bien suivre le tout, estime-t-il. Mais même si j’étais assis à la première rangée, je ne comprenais pas tout le décor, je ne le voyais pas assez bien ». M. Renaud espère, dans le futur, que le Théâtre Duceppe offrira des visites tactiles et de la théâtrodescription.

Des défis persistants

Marie Ayotte, directrice artistique et générale du Théâtre Déchaînés, une compagnie montréalaise de recherche, de production et de diffusion de théâtre accessible et inclusif, en demande plus. « Ce que fait le Théâtre du Rideau Vert ? C’est génial. […] Il était temps, et c’est fantastique. Est-ce que l’on est où on devrait être en matière d’accessibilité en 2023 ? Aucunement », revendique-t-elle.

Sa compagnie explore des moyens de rendre le théâtre accessible à des personnes vivant avec des déficiences ou des handicaps moins connus. Elle donne en exemple les personnes avec des troubles neurocognitifs qui, entre autres, ne peuvent pas nécessairement se rendre au théâtre : « comment on les rejoint, ces personnes-là ? », questionne Mme Ayotte.

Danielle Fouquereau, membre du RAAMM depuis 6 ans, considère qu’il y a beaucoup de travail à faire en ce qui concerne les activités culturelles visuelles, comme le musée ou le planétarium. « Pour les organisations, je pense que la déficience visuelle arrive en bas de leur liste. Puis quand ça arrive là, ils n’ont plus d’argent, ils n’ont plus de temps, ils n’ont plus d’énergie, ils n’ont plus rien. On est souvent oubliés », déplore-t-elle.

Pour le moment, Erika Malot s’efforce de faire connaître le programme d’accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert en diversifiant les méthodes publicitaires et en offrant un tarif réduit. Le défi pour le Théâtre du Rideau Vert sera, au cours des prochaines années, de pérenniser le programme, qui a vu le jour grâce à une subvention gouvernementale non renouvelable.

Mention illustration : Malika Alaoui|Montréal Campus