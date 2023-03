Mettre en lumière le parcours des femmes qui traversent la maison de soutien Le Chaînon : telle est la mission que porte Femmes Courage, un court métrage documentaire réalisé et écrit par Isabelle Hébert. Cette dernière croit que le chemin des femmes qui ont vécu au Chaînon « est une histoire qui mérite d’être racontée ».

Le court métrage d’une durée de 38 minutes a été présenté au Théâtre Outremont dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier. Le Chaînon accueille des femmes dans le besoin depuis 90 ans. « Femmes Courage vient retracer ces 90 années-là, tout en démontrant pourquoi les femmes y sont si bien et pourquoi un endroit comme ça est nécessaire », explique la réalisatrice du film en entrevue avec le Montréal Campus. Isabelle Hébert ajoute que ce que tout le monde peut retirer du Chaînon, c’est un sentiment « d’être accueillies ».

La directrice de la fondation Le Chaînon, Sylvie Bourbonnière, note quant à elle que le film a su « parfaitement capturer l’âme et la très vaste histoire du Chaînon. Le public comprend pourquoi une fois entré dans l’univers du Chaînon, on ne peut plus en ressortir. C’est comme une famille »

La comédienne Marina Orsini, qui animait la soirée de projection, mentionne que Le Chaînon fait partie de sa « mission de cœur » et que cet amour ne cesse de grandir depuis le début de son implication, à l’âge de 17 ans.

Une histoire reconstituée

Les témoignages et les archives qui composent Femmes Courage sont liés par le récit de Caroline, un personnage fictif qui, à la suite d’une situation de violence conjugale, trouve refuge dans l’une des trois maisons du Chaînon. « C’est cependant une histoire fictive basée sur mes recherches et qui représente parfaitement une réalité que beaucoup de femmes vivent », ajoute Mme Hébert.

La réalisatrice voulait présenter des témoignages de violence conjugale, car cela est « une réalité ultra-importante du Chaînon » qu’elle ne « pouvait pas éviter ». Celle-ci note qu’il était difficile de trouver des femmes qui voulaient témoigner. « Avec une comédienne, c’était plus facile de présenter une histoire complète, sans craindre de se montrer à l’écran ».

La comédienne Julie Roussel, qui interprète Caroline dans Femmes Courage, témoigne que lors du tournage, elle a été « accompagnée par des femmes qui ont vécu ce parcours-là ». Cela lui a permis d’être guidée à travers tous les « points tournants » qu’une femme pourrait vivre au Chaînon. « Écouter les gens m’a donné du courage et m’a vraiment nourri, j’ai pu mettre tout ça directement dans mon jeu, explique-t-elle. Ça a été vraiment touchant, d’entendre et de vivre tout ça tout en étant réellement sur les lieux du Chaînon ».

Porté par le réel

L’histoire fictive de Caroline est cependant au second plan du documentaire. Ce sont les témoignages de Rossyne et Jacinthe, deux anciennes résidentes du Chaînon, qui forment réellement le cœur du projet. Elles apportent une touche de réalité et d’émotions au documentaire. D’un côté, le récit fictif de Caroline permet d’imager les propos de Rossyne et de Jacinthe, mais le documentaire aurait gagné à laisser parler davantage ses intervenants et ses intervenantes qui apportent un point de vue unique sur l’histoire et le fonctionnement du Chaînon.

Les Associées, un groupe de femmes qui travaillent au Chaînon – depuis plus de 60 ans pour certaines – sont également au centre du récit. Elles témoignent de l’impact positif que Le Chaînon a eu sur leur vie et sur celle des femmes qu’elles ont aidées et côtoyées. Le tout apporte une légèreté bien dosée à un sujet difficile.

Même si le film est produit par la fondation Le Chaînon, le court métrage n’est jamais perçu comme un produit publicitaire. « Ils m’ont complètement fait confiance. J’ai pu raconter l’histoire que je voulais raconter », affirme Isabelle Hébert.

La réalisatrice note qu’à travers la production de Femmes Courage, elle a pu en apprendre davantage sur la mission du Chaînon. « J’espère que le film va permettre à d’autres de réellement découvrir Le Chaînon comme j’ai eu la chance de le faire », ajoute-t-elle.

Femmes Courage est disponible dès maintenant sur les plateformes Web TVA+ et Télé-Québec TV.

Mention photo : Léo Mercier-Ross|Montréal Campus