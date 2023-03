Pour plus d’informations ou pour faire un don, cliquez ici.

Le Montréal Campus, journal indépendant des étudiants et des étudiantes de l’UQAM, a entrepris un important virage numérique au cours des dernières années. Le journal publie désormais la majorité de ses articles, de ses balados et de ses vidéos sur son site Internet. Comme la plupart des grands médias traditionnels, la présence du Montréal Campus en ligne est devenue primordiale pour sa survie.

Le journal étudiant de l’UQAM voit toutefois son budget diminué chaque année en raison de la chute de ses revenus publicitaires en ligne et dans ses éditions papier. Contrairement à plusieurs journaux universitaires au Québec, le Montréal Campus ne touche aucune cotisation prélevée automatiquement sur la facture des étudiants et des étudiantes. Pour assurer son développement numérique et sa survie, le Montréal Campus lance une campagne de sociofinancement.

Les fonds amassés durant la campagne permettront d’acquérir du matériel audiovisuel, de moderniser le site Internet du journal et d’investir pour de nouveaux logiciels.

En photo : la rédactrice en chef, Marie-Soleil Lajeunesse, et la directrice de l’information, Sandrine Côté

Mention de source : Ulysse Desjardins|Montréal Campus