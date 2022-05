Leur nom était sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines : sans surprise, c’est la formation musicale Rau Ze qui a remporté la finale de la 26e édition des Francouvertes. Retour sur une soirée où les artistes émergents ont offert la performance de leur vie pour une dernière fois au Club Soda, lundi soir.

Si Lydia Képinski et Les Louanges sont déjà connu(e)s du grand public, il et elle sont tout de même revenu(e)s là où tout a commencé en ouvrant le spectacle. En effet, les artistes étaient déjà finalistes aux Francouvertes en 2017. C’est Lydia Képinski qui avait remporté la première place.

Dans une performance enveloppante, Lydia Képinski et Les Louanges ont chanté en solo, puis ont formé un duo pour le moins langoureux, au grand plaisir du public. Les mélomanes réuni(e)s au Club Soda ont acclamé les deux artistes lorsqu’il et elle se sont mis à danser ensemble. « Mes mains sur tes hanches », chantaient les vétérans du concours. La performance a mis la table pour une finale marquante et éclectique.

Un phénomène signé Rau Ze

Il fallait être présent au Club Soda lundi soir pour saisir l’ampleur de l’engouement créé autour de la formation musicale Rau Ze. Depuis le début des Francouvertes, la chanteuse Rose Perron hypnotise son public à chaque performance avec son énergie débordante. Elle dansait, sautait sur la scène et buvait sa bière, tout cela simultanément, sans que sa voix ne perde de sa puissance. Sa désinvolture et son aplomb s’entrecroisaient habilement, ce qui lui a valu une véritable standing ovation à la fin du numéro. Plusieurs adeptes du groupe se sont même approché(e)s de la scène pour danser avec celui-ci, créant une euphorie généralisée.

Le chaos organisé d’Hôte

Le troisième et dernier groupe de la soirée à se produire sur la scène du Club Soda, Hôte, a plongé le public dans un univers parallèle. Le temps a semblé suspendu lors de leur performance, où les cinq musiciens qui composent le groupe ont fait danser la foule sur des chansons à saveur électro.

À plusieurs reprises, il était difficile de distinguer les paroles des chansons, puisque les instruments s’entremêlaient dans un brouhaha dans lequel il était facile de se perdre. Toutefois, durant la grande majorité de la performance, ces sonorités se sont imbriquées parfaitement pour former un style unique. Hôte a envoûté la foule, qui est venue danser avec le groupe sur le bord de la scène. La formation musicale s’est hissée au deuxième rang.

Émile Bourgault en toute vulnérabilité

Pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas encore, Émile Bourgault est assurément un nom à retenir. Son énergie contagieuse, sa complicité évidente avec ses trois musiciens et sa polyvalence impressionnante (outre chanter et composer ses textes, il joue de la guitare et du piano !) garantissent à l’artiste une place de choix dans l’univers musical québécois.

Alternant les balades et les chansons plus rock, le jeune originaire de la Rive-Sud de Montréal a montré un côté plus vulnérable dans son œuvre lors de la finale. Dans sa chanson Tant mieux, il a abordé les moments plus difficiles qu’il a vécu dans les dernières semaines. « Il y a de ces pentes qui ne se remontent pas, j’ai tout essayé », a-t-il chanté. Difficile de ne pas s’émouvoir devant sa performance. Il a clos son numéro avec sa chanson Les aiguilles, dont le rythme accrocheur rappelle les succès populaires diffusés à la radio. Émile Bourgault s’est hissé à la troisième place du classement final.

Rau Ze, qui a remporté la première place du concours, repart avec la bourse SiriusXM d’une valeur de 10 000 dollars. Retenez son nom, car ce groupe saura se tailler une place enviable au cœur de la scène culturelle québécoise dans les prochaines années.

Mention photo Frédérique Ménard-Aubin