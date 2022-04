Les artistes féminines ont brillé par leur présence sur la scène du Cabaret Lion d’Or le 21 mars, dans le cadre de la 26e édition des Francouvertes. Aperçu d’une troisième soirée festive où la relève musicale a, une fois de plus, enflammé une salle comblée.

Les mélomanes de Montréal ont été ravi(e)s lors de cette soirée sous le signe de la musique pop. Les jeunes artistes qui ont foulé la scène lundi soir se sont démarqué(e)s par leur authenticité et par leurs univers respectifs uniques.

L’artiste invitée de la soirée était Ariane Roy. Cependant, l’artiste n’a pas pu être présente pour ouvrir le spectacle puisqu’elle avait contracté la COVID-19.

Une désinvolture payante pour Rau Ze

Sans surprise, c’est le groupe Rau Ze, premier à se produire sur scène, qui a remporté la première place au palmarès général, devançant Hôte et NINAN. La formation musicale, originaire de Montréal, a offert une performance électrisante au public.

Dès le début du numéro, la chanteuse du groupe, Rose Perron, a charmé l’auditoire avec sa voix puissante et sensuelle et son allure désinvolte. Très à l’aise sur une scène, l’artiste dansait et chantait simultanément tout au long de sa performance, procurant un dynamisme et une énergie électrisante à son numéro. En parfaite symbiose avec ses musiciens et ses musiciennes, elle leur laissait également beaucoup de place pour qu’ils et elles puissent briller par le biais de quelques solos individuels, tous plus impressionnants les uns que les autres. La présence sur scène remarquable du groupe lui a valu un tonnerre d’applaudissements à la fin dunuméro.

BéLi : douce et puissante

Après un court intermède, ce fut au tour de BéLi de fouler les planches du Cabaret Lion d’Or. L’auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-Alphonse-de-Granby s’est faufilée au sixième rang du palmarès. Dotée d’une force tranquille, la chanteuse aux cheveux bleus était accompagnée de son groupe pour le numéro.

BéLi a beaucoup interagi avec son public tout au long de sa performance. La chanteuse à la voix douce et puissante a expliqué aux gens dans la salle d’où venait son inspiration pour l’une de ses chansons. « Y’a un sujet auquel j’ai beaucoup réfléchi dans les dernières années, c’est à quel point le patriarcat détruit nos relations amoureuses », constate la chanteuse. En effet, l’auteure-compostrice-interprète aborde plusieurs de ses chansons sous un angle féministe. Tantôt plus énergique, tantôt plus en douceur, BéLi a conclu sa performance avec son premier single À vos marques.

Bleu Nuit… version YUYU

C’est l’auteur-compositeur-interprète YUYU qui a eu la chance de clore cette troisième soirée de préliminaires des Francouvertes. Arrivé septième au classement, le jeune chanteur originaire de Laval a accroché l’audience dès le début de sa prestation avec son charisme et son humour.

Guitare à la main, YUYU a interprété un morceau intitulé Bleu Nuit. « Mais pas comme l’émission de soft porn, c’est une chanson sentimentale », a précisé à la blague le chanteur. Tout au long de sa performance, YUYU communique avec son public et raconte l’histoire derrière chaque chanson. Il explique qu’après avoir fumé un joint et pris une marche en forêt, une épinette qu’il a croisée lui a inspiré une de ses chansons. « Gommé comme une épinette, y serait peut-être temps que j’arrête », chante-t-il, devant une foule qui n’était pas insensible à son charme.

Un tour du chapeau réussi pour le festival des Francouvertes, où les femmes ont été mises à l’honneur. Mardi soir, Madame Autruche, Émile Bourgault et Allô Fantôme se produiront sur la scène du Cabaret Lion D’or. Le public aura également la chance d’assister à une prestation de Valence en début de soirée.

Pour le moment, c’est Rau Ze qui domine le classement, suivi de Hôte, NINAN, FAÇADES et pataugeoire.