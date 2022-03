Bières à la main et sourires aux lèvres, le public du Cabaret Lion d’Or a accueilli les trois groupes émergents qui ont performé durant la première soirée des préliminaires de la 26e édition des Francouvertes, le 14 mars dernier. Survol d’une soirée où l’ambiance électrisante a su combler les plus grands adeptes de musique de la métropole.

Des personnes qui s’enlacent et qui rient en fredonnant les paroles de leurs artistes favoris : c’est un portrait que les salles de spectacles n’avaient pas capturé depuis près de deux ans déjà. L’allègement des mesures sanitaires a enchanté le public et les artistes, dont l’excitation sur scène était palpable.

En effet, l’ambiance était à la fête au 1676 rue Ontario Est alors que Thierry Larose, gagnant de la dernière édition des Francouvertes, a débuté le spectacle avec deux de ses nouvelles chansons, Frisbee et Marmelade. Guitare à la main, le chanteur a également présenté les chansons les plus populaires de son album Cantalou à un public conquis depuis bien longtemps. « C’est sick, les Francouvertes », a rigolé le chanteur originaire de Marieville. Rappelons que l’artiste est récipiendaire du Prix de la chanson SOCAN de 2021 pour sa pièce Les amants de Pompéi.

Renouer avec ses racines

C’est le groupe NINAN qui a remporté la première place au palmarès lors de cette première soirée des préliminaires. Originaires de Schefferville, les artistes ont permis au public de découvrir la culture autochtone par le biais de leurs chansons énergiques.

« Merci, les Francouvertes, d’accepter les langues autochtones », a déclaré le chanteur du groupe, avant de conquérir les mélomanes par ses mélodies rythmées. Kelly Régis Fortin, l’une des membres du groupe, a profité de l’occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’écrivaine innue Natasha Kanapé Fontaine, qui était présente dans la salle pour assister au spectacle.

NINAN, dont les membres font partie de la nation innue, a obtenu une véritable ovation à la fin de sa performance. « Je pense qu’on a notre place, nous autres aussi on est québécois », a d’ailleurs rappelé le chanteur du groupe.

Le rock à l’honneur

Le rock a rayonné lors de cette soirée festive où le groupe FAÇADES s’est réapproprié le style en lui accolant un côté éclaté. Les chanteurs de la bande, qui se sont présentés sur scène avec des vêtements extravagants et des cheveux verts et rouges, ont maintenu une cadence effrénée tout au long de leur performance. Les chanteurs dansaient et sautaient sur la scène, visiblement survoltés, alors que des spectateurs et des spectatrices à l’avant de la salle ont suivi leur élan en dansant à leur tour. Le groupe a terminé deuxième au classement.

Le rock n’avait pas dit son dernier mot pendant cette soirée festive, puisque l’auteur-compositeur-interprète Vidjay Rangaya a présenté son nouvel album Un milliard d’années. Le chanteur semblait ravi de se produire sur scène en compagnie de ses cinq musiciens. « My God, vous êtes beaux à voir! », s’est-il exclamé, entre deux chansons.

Vidjay, dont le timbre de voix possède des sonorités similaires à celui de Louis-Jean Cormier, a charmé la foule avec sa fougue contagieuse, ses harmonies dansantes et son air décontracté. Accompagné de sa guitare, le chanteur a enchaîné ses chansons les plus entraînantes, en mixant habilement le rock et l’électronique dans ses harmonies. Le jury lui a accordé la troisième position au classement.

Chaque soir, ce sont le public et le jury qui doivent voter pour les meilleures performances de la soirée. Ensuite, les neuf groupes qui se seront démarqués pourront accéder aux demi-finales qui se tiendront les 18, 19 et 20 avril.

Une première soirée de la 26e édition des Francouvertes plus que réussie, et qui donne le ton pour le festival de musique émergente. Le 15 mars, Pataugeoire, Hôte et Zach Boileau se sont produits au Cabaret Lion d’Or et Fanny Bloom était l’artiste invitée de la soirée.

Mention photo Augustin de Baudinière | Montréal Campus