Des vidéos sur TikTok aux stories en passant par les publications partagées sur Instagram, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) mise de plus en plus sur sa promotion sur les réseaux sociaux pour élargir son rayonnement et attirer des étudiant(e)s.

« La présence accrue de l’UQAM sur les réseaux sociaux lui confère une image jeune et dynamique, à l’affût des outils communicationnels pertinents à notre temps et à sa clientèle cible », croit Mona Calvet, étudiante en deuxième année au baccalauréat en communication humaine et organisationnelle.

Pour atteindre la nouvelle génération, l’UQAM s’est inscrite sur la plateforme TikTok. D’ailleurs, l’UQAM et l’Université Bishop’s sont les seules universités québécoises à être présentes sur ce réseau social.

L’UQAM s’empare de TikTok

Charlotte Brabant, étudiante à la maîtrise en counseling de carrière à l’UQAM, a été mandatée pour réaliser quelques vidéos pour le compte TikTok de l’Université. Elle est ambassadrice d’une campagne de rayonnement pour les programmes en développement de carrière de la Faculté des sciences de l’éducation, ainsi que pour ceux des sciences naturelles. « C’est vraiment important pour moi d’offrir une visibilité à mon domaine professionnel, et ce projet me donne l’occasion d’informer les gens », explique-t-elle.

Charlotte réalise ainsi des vidéos qui suivent les tendances de la plateforme avec des trames musicales populaires. Elle donne également des conseils aux futurs membres de la communauté étudiante en créant une chorégraphie où elle pointe du doigt des conseils qui s’affichent dans la vidéo.

L’étudiante se glisse dans la peau d’une influenceuse et propose différents contenus pour rejoindre le plus de personnes possible. « Je tente de comprendre comment une capsule peut obtenir plus de vues qu’une autre, et j’essaye de comprendre quelles sont les meilleures choses à faire pour rendre un contenu plus populaire », explique-t-elle.

L’équipe du projet cible les thèmes au préalable et laisse ensuite libre cours à la créativité de Charlotte. « C’est moi qui écris mes textes et qui scénarise le contenu. J’ai une certaine liberté puisque les propos évoqués viennent de mes propres réflexions, mais j’ai souvent l’avis de la directrice de la Clinique Carrière de l’UQAM, Emmanuelle Desrosiers, qui vérifie mes textes afin que ceux-ci soient conformes aux principes de la profession », précise-t-elle.

#UQAMconnectée

Depuis le début de la pandémie, les réseaux sociaux permettent aux étudiants et aux étudiantes de rester connecté(e)s avec l’UQAM. C’est le ressenti de Rebecca Thuotte, qui étudie au baccalauréat en télévision. « J’ai connu le compte Instagram de l’UQAM l’année passée, lorsque les cours étaient tous en ligne. C’était ma première année, alors le compte Instagram me permettait de rester informée sur les actualités et les informations de l’Université », confie-t-elle.

Sur son Instagram, l’UQAM partage certaines initiatives étudiantes, les expositions artistiques en cours sur le campus et les paysages à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université. Les stories des étudiant(e)s qui mentionnent l’UQAM via le mot-clic #UQAMvuepar peuvent aussi être partagées par le compte de l’Université.

Une université populaire en ligne

À ce jour, l’UQAM est suivie par 31 800 personnes sur Instagram et près de 1500 sur TikTok. Grâce au mot-clic #UQAMvuepar, le partage de stories et de publications créées par la communauté uqamienne permet à l’Université d’élargir les points de vue et d’étendre son rayonnement. « Nous publions des contenus diversifiés sur les nouveaux programmes, les réalisations étudiantes, les bons coups de notre communauté, des photos de la vie universitaire et de l’information primordiale pour la collectivité », précise Jenny Desrochers, directrice des relations de presse de l’UQAM.

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises et institutions, comme l’UQAM, ont fait le choix de mandater une équipe spécialisée en communication digitale afin de rejoindre un maximum d’individus. À ce sujet, Jenny Desrochers souligne que « la présence de l’UQAM [sur les réseaux sociaux] est incontournable et contribue à sa notoriété, notamment à l’international ».

Mention photo Manon Touffet | Montréal Campus