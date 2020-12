Le 3 décembre dernier débutait l’exposition Luminothérapie| Coeur battant, un parcours de sept installations sonores et visuelles qui illumine d’est en ouest le Quartier des spectacles de Montréal jusqu’au 31 mars 2021.

La pièce maîtresse de ce parcours hivernal est sans aucun doute Loop, une oeuvre tout aussi lumineuse qu’ingénieuse. Présentée pour la première fois lors de l’édition 2016 de Luminothérapie, l’expérience sonore et visuelle fait son grand retour dans la métropole après avoir charmé 24 villes d’Amérique du Nord et d’Europe. « Notre mandat est de rendre le Quartier des spectacles aussi vivant à l’hiver que durant l’été pendant la saison des festivals. On cherche à attirer, sur une période de trois mois, le même nombre de personnes que le Festival de jazz rassemble en une semaine », précise l’un des concepteurs de Loop, Olivier Girouard.

Elle est composée d’une douzaine de roues géantes dont la conception s’inspire de celle du zootrope, un ancien jouet d’optique et précurseur du cinéma moderne. Une fois activé, le Loop permet d’animer une bande de dessin qui défile autour d’une roue placée à la verticale afin de raconter une histoire. « Chaque cabine raconte une histoire immersive et distincte, inspirée de la littérature québécoise et accompagnée d’une trame musicale permettant aux usagers de voyager dans l’univers de douze auteurs différents », raconte M. Girouard. Ainsi, il est possible de voir défiler de courtes animations inspirées des livres La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette ou encore Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, pour ne nommer que ceux-ci.

Comme complément à cette installation interactive, la projection Index, réalisée par le studio Ottoblix, est diffusée sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Il s’agit d’une série de douze animations colorées et dynamiques faisant également écho aux univers littéraires immortalisés grâce à Loop.

Le projet Montréal coeur battant, un événement en son et en lumière, est également présenté chaque soir et représente un symbole de soutien aux artistes québécois en ces temps de pandémie. À 18h, de nombreux édifices iconiques du centre-ville de Montréal tournent au rouge et se joignent à une chorégraphie de lumière en se synchronisant au rythme d’une musique composée par Olivier Girouard. « C’est incroyable, tout le centre-ville pulse sur une musique qui s’appuie sur les émotions, les déceptions et l’espoir que nous avons tous ressentis au courant de cette dernière année », explique le concepteur.

La luminothérapie et ses bienfaits

L’exposition, qui célèbre son 11e anniversaire, doit son nom à une forme de traitement bien établi dans le milieu de la psychothérapie. « La luminothérapie vient surtout traiter la dépression saisonnière. C’est le traitement de choix numéro 1 pour les personnes qui se sentent plus déprimées quand arrivent l’automne et l’hiver », avance la psychologue spécialisée en dépression saisonnière, Dre Marie-Pier Lavoie. Elle ajoute que cette méthode peut aussi servir à combattre le décalage horaire et à régulariser le rythme de vie des travailleurs et des travailleuses de nuit.

Ainsi, elle recommande à ses patients d’utiliser une lampe thérapeutique, chaque matin, à partir du mois de novembre, jusqu’à la fin de l’hiver. «Tout passe par les yeux. Lorsqu’elles sont stimulées par la lumière, les cellules au fond de la rétine envoient un message au cerveau afin que ce dernier modifie quelques neurotransmetteurs, dont la sérotonine qui nous donne de l’énergie et de la bonne humeur », indique Dre Lavoie.

« La période que je trouve la plus difficile c’est peut-être d’octobre à mi-janvier. Tu te réveilles et il fait noir, tu reviens chez toi, il fait noir. Tout ça fait en sorte que mon moral chute », confie l’étudiant en journalisme à l’UQAM et adepte de luminothérapie, Tristan Mac. Ce dernier admet avoir remarqué une amélioration dans son bien-être depuis que son psychologue lui a recommandé ce traitement. « Je me sens plus allumé, malgré l’obscurité, je me montre plus motivé à sortir et à entamer ma journée. J’irais jusqu’à dire que ça remplace mon café ! », s’exclame l’étudiant.

« Le projet Luminothérapie dans le Quartier des spectacles, c’est un bon usage des bienfaits de la lumière, je pense que cela peut avoir un impact positif sur la santé mentale des habitants de l’île de Montréal et surtout attirer l’attention des gens vers ce type de traitement. », conclut la psychologue, Dre Lavoie. Cette expérience contemplative crée une atmosphère aux allures féériques qui saura réchauffer les coeurs des Montréalais et des Montréalaises tout au long de l’hiver.

Mention photo Andréa Spirito | Montréal Campus