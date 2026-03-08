CD ou vinyle : le débat sur le support musical

En 1999, le logiciel Napster a permis pour la première fois d’écouter de la musique sur une plateforme de streaming. Depuis, les vinyles et les CD ont graduellement abandonné notre quotidien. Pourtant, ces deux supports physiques possèdent bien leurs propres vertus et caractéristiques. Mais qui, du son analogique ou du son numérique, propose la meilleure expérience musicale? À travers une immersion auditive et l’aide de Vincent Laurin-Pratte, professeur de musique à l’UQAM, le Radio Campus propose des pistes de réflexions sur la question.

