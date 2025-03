« À l’hôpital des objets » : le Réparathon rassemble des bénévoles et des citoyen(ne)s dans l’arrondissement Ville-Marie chaque dernier dimanche du mois pour un atelier de réparation d’objets en tout genre. Ils et elles tentent de réparer aspirateurs, claviers électroniques, écouteurs, vêtements, balais à neige, grille-pain et autres. Portrait d’un évènement pas comme les autres organisé par l’atelier communautaire LESPACEMAKER.