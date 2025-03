Fin de la saison pour l’équipe masculine de basketball des Citadins

Les Citadins ont perdu leur place en finale contre les Stingers de l’Université Concordia par la marque de 77 à 70 lors du match de mercredi 26 février à Concordia.

Pendant toute la partie, le pointage était serré. Les deux équipes gardaient en haleine les spectateurs et spectatrices, qui étaient présent(e)s en grand nombre. Il était difficile de dire qui gagnerait sa place en finale.

Dès les premières minutes, le jeu était relevé en intensité. Les paniers fusaient d’un côté et de l’autre. À la fin de la première demie du match, le pointage était de 43 à 39 en faveur des Stingers.

Le début du deuxième quart était plus tranquille, mais le niveau d’intensité a rapidement augmenté d’un cran. À moins de trois minutes de la demie, Samuel Cayo des Citadins s’est blessé. Le joueur est resté au sol pendant quelques minutes avant de se relever en se tenant le bras.

Tout près de la fin du deuxième quart, une décision des arbitres sur une faute n’a pas fait l’unanimité auprès de la foule uqamienne. Plusieurs spectateurs se sont levé(e)s et ont laissé entendre leur mécontentement. Dans ce quart, de nombreuses fautes ont été commises de part et d’autre, permettant aux deux équipes de marquer des points plus facilement.

L’entre-deux marquant le début de la demi-finale. Photo : Élodie Bréniel

Dès les premières minutes, le jeu était relevé en intensité. Les paniers fusaient d’un côté et de l’autre. À la fin de la première demie du match, le pointage était de 43 à 39 en faveur des Stingers.

Le début du deuxième quart était plus tranquille, mais le niveau d’intensité a rapidement augmenté d’un cran. À moins de trois minutes de la demie, Samuel Cayo des Citadins s’est blessé. Le joueur est resté au sol pendant quelques minutes avant de se relever en se tenant le bras.

Tout près de la fin du deuxième quart, une décision des arbitres sur une faute n’a pas fait l’unanimité auprès de la foule uqamienne. Plusieurs spectateurs se sont levé(e)s et ont laissé entendre leur mécontentement. Dans ce quart, de nombreuses fautes ont été commises de part et d’autre, permettant aux deux équipes de marquer des points plus facilement.

À la deuxième moitié, les Citadins ont mis les bouchés doubles pour reprendre leur retard. Les joueurs ont marqué 19 points en 10 minutes, mais l’adversaire ne se laissait pas faire en gardant un écart en sa faveur de 2 points. Au début de ce troisième quart, Cheick Dosso de l’UQAM a réussi à bloquer le ballon à l’aide de ses six pieds huit pouces, permettant d’éviter un panier pour l’autre équipe. Quelques minutes plus tard, son coéquipier Karl-Tommy Laforest a fait un smash, émerveillant les partisan(e)s de l’UQAM. Le niveau de jeu restait tout aussi élevé, mais le nombre de fautes était légèrement plus bas que précédemment. Concordia gardait son avance avec la marque de 60-58.

Quelques minutes plus tard, son coéquipier Karl-Tommy Laforest a fait un smash, émerveillant les partisan(e)s de l’UQAM. Le niveau de jeu restait tout aussi élevé, mais le nombre de fautes était légèrement plus bas que précédemment. Concordia gardait son avance avec la marque de 60-58.

Jean Mcfadden tente de rattraper le retard des Citadins après une faute des Stingers. Photo : Élodie Bréniel

C’est lors du dernier quart que la partie s’est jouée. Les Citadins avaient bien commencé en égalisant. Cependant, les Stingers n’avaient pas dit leur dernier mot. Le score restait relativement serré, faisant grimper les émotions des deux équipes. À moins de sept minutes de la fin, une mêlée a éclaté. Les joueurs ont commencé à se bousculer. Cela n’a pas trop escaladé, mais a entraîné des fautes pour les deux équipes et deux lancers pour Concordia. L’intensité était à son comble. À quelques instants de la fin, plusieurs points marqués par Concordia ont confirmé la défaite de l’UQAM.

Les Citadins déçus

L’entraîneur Mario Joseph expliquait être déçu de la défaite, en entrevue après la partie avec le Montréal Campus. Il aurait aimé défendre le titre de champion de l’équipe de basketball masculin des Citadins de l’an dernier. « Je crois qu’ils ont tout donné. Ils ont travaillé fort, mais c’est comme on a dit, les mauvaises habitudes te rattrapent ». Certaines fautes ou faiblesses de l’équipe ont coûté la victoire, explique-t-il.

L’ailier Ahmed Sékou Bah s’est dit satisfait de sa performance même s’il reste attristé de la défaite. « Même si j’ai tout donné, on a perdu, c’est l’important. Mais le point positif, c’est que j’ai appris de mes erreurs, c’est ma première année. Et franchement, l’année prochaine, on va revenir plus forts. »

Les Stingers de Concordia ont perdu en finale contre les Gaiters de l’Université Bishop’s le samedi 1er mars au gymnase Mitchell. L’équipe de l’UQAM a occupé la troisième place en saison régulière.