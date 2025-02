Un nouvel atelier de réparation de vélo sur le campus principal

BQAM-E, l’atelier de vélos communautaire de l’UQAM, ouvrira un nouveau local d’entretien de vélos sur le campus principal d’ici la fin de l’année 2025, en complément de celui du Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Le nouveau local de la BQAM-E sera installé au niveau métro du pavillon des Sciences de la gestion (pavillon R). La création de cet espace sera joint à l’élaboration d’un nouveau stationnement sécurisé pour vélos. L’atelier est attendu d’ici la fin 2025, confirme Gabriel Martin Labrosse, coordinateur de BQAM-E, sans donner plus de précision.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation pour l’atelier de vélo communautaire, qui reste encore méconnu sur le campus principal. « Les gens ne nous connaissent pas encore par rapport au roulement des étudiants qu’il y a à l’université », explique Gabriel Martin Labrosse.

BQAM-E propose un accompagnement à n’importe qui, uqamien(ne) ou non, lors de la réparation, de l’entretien ou de la modification de son vélo. « C’est vous qui mettez les mains dans le cambouis », est-il mentionné sur leur site Web. Des formations sont aussi proposées sur place pour apprendre à réparer et entretenir son vélo.

« BQAM-E n’est pas trop reconnu au campus principal. Si jamais il y a un deuxième atelier, ça serait vraiment super sympa », croit Ouambeï Garbyan, étudiant en études littéraires et bénévole à BQAM-E.

Un local complémentaire

Malgré cette expansion, l’objectif de la BQAM-E n’est pas de dupliquer son modèle actuel, mais bien de le compléter. « On ne veut pas dédoubler nos activités », explique Gabriel Martin Labrosse. Ce nouveau local sera sur des postes de réparation en libre-service et d’une distributrice de pièces, même si ce n’est « pas absolument certain que l’on puisse avoir la distributrice au tout début », confie M. Martin Labrosse. Des activités supervisées, comme des formations, seront également organisées au sein de ce nouvel espace.

L’atelier principal au pavillon Sherbrooke (SH) reste le cœur du projet, un espace d’apprentissage où l’on trouve des outils nécessaires pour effectuer des réparations avancées. Des formations techniques y sont aussi disponibles.

Tous les services qui seront offerts dans le futur local n’ont pas été décidés. Toutefois, un sondage effectué auprès des utilisateurs et utilisatrices de BQAM-E leur a permis de proposer plusieurs services qui pourraient être offerts, notamment un système de prêt de vélos pour tester des modèles adaptés à l’hiver ou pour les étudiant(e)s en séjour temporaire à l’UQAM.

Un accès en tout temps

Ce nouvel espace au campus central vise à répondre à un besoin clair : offrir aux étudiant(e)s et aux employé(e)s de l’UQAM un accès permanent à des outils de base pour effectuer des réparations d’urgence. « Si j’arrive au campus principal avec mon vélo et que j’ai un souci, il faut que je sois capable de le réparer sur place », affirme Ouambeï.

« Si tu n’as pas tes outils pour faire tes petites réparations, comme une crevaison, ça peut vite devenir compliqué », avance Diego Aramburo Garcia, bénévole pour l’atelier. « Il faut prendre son vélo dans le métro et ce n’est pas permis tout le temps, ce nouveau local peut vraiment simplifier ta vie », ajoute ce dernier.

Cela reste une option plus accessible économiquement que les ateliers classiques. Par exemple, BQAM-E propose des pièces neuves et usagées à des tarifs plus bas que celles proposées par les ateliers standard. L’utilisation des espaces est aussi gratuite, ce qui permet de réparer son vélo sans frais et de bénéficier d’aide de la part des bénévoles.

La BQAM-E est l’atelier communautaire qui possède le plus d’heures d’ouverture, en comparaison avec les autres ateliers montréalais. La moitié des utilisateurs et utilisatrices de la BQAM-E l’année dernière étaient des étudiant(e)s de l’UQAM et l’autre moitié des personnes extérieures à l’université, selon Gabriel Martin Labrosse.

L’atelier de vélos s’inscrit dans un mouvement plus large, celui des ateliers communautaires de vélos de Montréal. Ils sont une quinzaine aujourd’hui dans la métropole à offrir des services d’aide et de conseil en marge des ateliers traditionnels. La BQAM-E propose également un atelier mobile (BQAMobilE) qui se déplace dans les parcs, mais aussi sur invitation de cégeps ou d’autres établissements scolaires et des entreprises.