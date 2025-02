Les Verts ont arraché la victoire aux Oranges par la marque de 6 à 5 au deuxième match de la saison de la Coupe Charade de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), lundi soir. Les multiples pénalités décernées par l’arbitre et la remontée remarquable des Verts ont donné le ton à la soirée devant quelques centaines de personnes rassemblées au MTELUS.

Il s’agissait du premier match des deux équipes au MTELUS, le nouveau domicile officiel de la LNI. « C’est une grosse salle quand même, c’est le double d’où on était l’année dernière. C’est plus stressant ! », estimait François-Étienne Paré, directeur artistique de la LNI et joueur des Verts, en entrevue avec le Montréal Campus.

Simon Rousseau, Yvan Ponton et Édith Cochrane étaient présents pour la traditionnelle présentation officielle des arbitres de début de saison. Yvan Ponton effectue un grand retour dans son légendaire rôle d’arbitre cette saison.

Les comédien(ne)s ont pris doucement leurs aises sous les premiers rires du public, mais Édith Cochrane les a secoués en sévissant pour la première fois après 30 minutes de jeu. Elle a suscité l’émoi en qualifiant les joueurs et joueuses de « non compétents » pour une pénalité de non-respect de la catégorie remise aux deux équipes.

Les Oranges ont débuté en force, menant 4-1 à la mi-match. Le sort des Verts semblait scellé d’avance, mais l’équipe a été portée par les efforts de ses membres. Corinne Fortin, jouant son premier match dans la LNI, et Joanie Guérin, remplaçante de Fabiola N. Aladin, ont uni leurs voix dans une improvisation chantée mettant en scène une vendeuse de lingerie et sa cliente. Surprenante et rythmée, la chanson a ravi le public, qui a offert 303 votes aux Verts contre 15 votes aux Oranges.

Portée par le succès de son improvisation chantée, Fortin s’est démarquée en mixte avec Anaïs Favron des Oranges, donnant un deuxième point de suite consécutif à l’équipe des Verts.

Une fin de match serrée

Une pénalité de non-respect du thème « Voir la mort en face » a ensuite été décernée aux Oranges. Le père mourant âgé de 135 ans, joué par Louis-Philippe Desjardins, n’a pas assez « regardé la mort en face », a martelé Édith Cochrane. La foule, jusque-là plutôt docile, a bruyamment hué la décision de l’arbitre et s’est vengée en offrant le point aux Oranges. Toutefois, ayant cumulé trois pénalités au cours du match, ceux-ci ont dû donner un point à leurs adversaires.

À l’avant-dernière improvisation, les sorciers et sorcières joué(e)s par les joueurs et joueuses n’ont pas su charmer l’arbitre, qui a donné une pénalité de retard de jeu aux deux équipes. Les Verts ont tout de même créé l’égalité en récoltant le point.

Louis-Philippe Desjardins et Yann Aspirot ont brillé en duo à la dernière improvisation. Le vote a été le plus serré de la soirée, mais les Verts ont réussi à creuser l’écart d’une dizaine de votes afin de remporter le match.

Louis-Philippe Desjardins (Oranges) et Yann Aspirot (Verts) lors de la dernière improvisation du match. Mention photo : Léa Lemieux.

Joanie Guérin a été nommée étoile des Verts. Du côté des Oranges, Louis-Philippe Desjardins a reçu la mention. Yann Aspirot, remplaçant de Pier-Luc Funk des Verts, est reparti avec l’étoile Antidote de la meilleure utilisation de la langue française.

Les comédien(ne)s de la LNI s’affronteront au cours des 15 matchs réguliers de la saison, en plus des demi-finales, de la finale et du match des Étoiles. Le prochain rendez-vous de la LNI a lieu le 23 février prochain, à 19h, au MTELUS.