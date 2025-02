Fifty Shades of Grey, 365 days, It Ends With Us et Sex and the City ont tous une particularité commune : la protagoniste femme est prise dans une relation toxique. Dans le cinéma, la représentation de ces histoires d’amour toxiques s’inscrit dans une longue tradition où les rapports de domination et les stéréotypes de genres sont récurrents. Cette tendance persiste encore à ce jour, même si la comédie romantique cherche de plus en plus à questionner et déconstruire ces représentations.