Chaque année, quand le temps froid arrive et que la chanson All I Want For Christmas Is You joue en boucle dans tous les magasins, près de 2 millions de sapins naturels sont coupés pour se retrouver dans votre salon. Couper ces arbres est-il plus écologique que de garder un sapin en plastique pendant quelques années? Le Montréal Campus s’est penché sur la question.