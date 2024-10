Après des années de déceptions, les Canadiens de Montréal ravivent l’espoir de leurs partisans avec l’arrivée de Patrik Laine, le repêchage d’Ivan Demidov, et la venue de jeunes joueurs prometteurs. L’avenir semble désormais propice à un retour en force dans le circuit.

Les dernières saisons ont été compliquées pour les adeptes de la Sainte-Flanelle. Mis à part quelques coups d’éclat en séries éliminatoires en 2021 et en 2014, les Montréalais(e)s ont été déçus des performances de leur équipe.

Cet été, avec le repêchage d’Ivan Demidov, un joueur au potentiel offensif incroyable, selon les expert(e)s, et l’arrivée d’un ancien espoir de premier plan, Patrik Laine, l’enthousiasme refait surface chez les admirateurs et admiratrices de l’équipe.

Lane Hutson, le jeune défenseur américain, aura droit à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey, au grand plaisir des adeptes montréalais(e)s.

Entre espoir et réalisme

Lors du tournoi de golf annuel de l’équipe, Kent Hughes, le directeur général du Canadien de Montréal, mentionnait que l’objectif de l’équipe cette année était de se montrer à la hauteur pour les séries au début du mois d’avril.

Pour Alexis Jeandot, étudiant à l’UQAM et partisan de longue date du CH, croire aux séries n’est pas absurde : « Pour un club avec l’historique du Canadien, je ne pense pas que c’est trop rêvé de te dire à chaque année qu’on va faire les séries ».

Félix Séguin, commentateur des matchs du Canadien à TVA Sports, estime pour sa part que les supporters ont le droit d’y croire : « Il y a toujours une ou des surprises chaque saison, donc pourquoi pas le Canadien ! », dit-il.

M. Séguin mentionne toutefois qu’en évaluant le Bleu-Blanc-Rouge de manière rationnelle, même si une surprise est possible, le club demeure plus faible que la plupart des équipes de la division Atlantique, section la plus compétitive de la ligue.

Laine : un talent en attente

Le 19 août dernier, le Canadien de Montréal a mis la main sur le deuxième choix au total du repêchage 2016, Patrik Laine. Une acquisition qui a retenu l’attention de plusieurs amateurs et amatrices de Hockey à Montréal, étant donné le talent exceptionnel du joueur finlandais.

Malgré un parcours difficile pour Laine, avec seulement 18 matchs l’an dernier et une blessure au genou qui le tiendra à l’écart des 2 à 3 premiers mois de la saison, Massimo Verrecchia, étudiant à l’UQAM, demeure très enthousiaste à l’idée de le voir jouer à Montréal : « C’est sûr que vu que son arrivée est retardée de deux à trois mois, j’ai encore plus hâte. Si je pouvais quantifier mon niveau d’excitation, c’est littéralement le double ! », dit le partisan.

Maxime Van Houtte, ancien journaliste à BPM Sports pense qu’un joueur comme Joshua Roy devrait avoir sa chance sur le deuxième trio pour remplacer l’ancien des Blue Jackets de Columbus. Il réitère toutefois que Joel Armia et Josh Anderson ont une longueur d’avance sur le jeune québécois.

Cette saison marque également le retour au jeu de Kirby Dach après près d’un an d’absence. L’ancien espoir des Blackhawks de Chicago avait subi une grave blessure au genou lors du deuxième match de la saison 2023–2024, mettant fin abruptement à sa campagne.

Pour Simon-Olivier Lorange, journaliste de La Presse affecté à la couverture des Canadiens, Dach montre des signes encourageants : « Il n’a pas l’air d’un joueur rouillé. C’est un joueur qui semble en pleine capacité, mais ça reste un joueur, malgré son immense talent et potentiel, qui n’a jamais atteint le plateau des 40 points ».

Même si les supporters du club québécois devront patienter encore deux, voire trois ans avant de voir leur équipe être une sérieuse prétendante à la coupe Stanley, Kent Hughes et Jeff Gorton semblent déjà avoir ravivé les espoirs de leurs partisans.

Après cinq matchs, la fiche du Canadien est de deux victoires et trois revers. Le prochain match du Tricolore aura lieu samedi soir, alors qu’ils seront du côté de New York pour y affronter la troupe de Patrick Roy, les Islanders.