Les actions controversées du groupe militant environnemental britannique Just Stop Oil montrent un nouveau visage de la lutte climatique, depuis 2022. Leurs gestes s’attaquant au patrimoine artistique font le tour du monde et suscitent de vives discussions et réactions.

« Ils disent qu’ils utilisent des méthodes non violentes, mais il y a quand même une violence dans ce qu’ils font », lance Jennifer Carter, professeure en muséologie à l’UQAM. Just Stop Oil a mené de nombreuses actions allant du blocage de compagnies pétrolières jusqu’à l’interruption d’évènements sportifs au Royaume-Uni, comme le grand prix de Formule 1 ou certains matchs du tournoi de tennis Wimbledon. Ce sont cependant leurs perturbations dans les musées qui ont fait le plus réagir.

Mme Carter, qui s’intéresse aux questions de justice sociale et de défense des droits dans les musées, croit que pour atteindre un maximum de gens, il est nécessaire de choquer. « Attaquer une œuvre d’art, c’est une attaque sur le patrimoine culturel et artistique, ça choque parce qu’on peut y avoir un sentiment d’appartenance », dit l’experte.

Elle ajoute que les musées contiennent les produits de notre humanité et qu’il n’est donc pas anodin de les choisir comme lieu de manifestations.

« Ce n’est pas une violence corporelle, mais ça peut avoir un impact symbolique et émotif par exemple. Donc ça nous interpelle à réfléchir un peu sur les types de réactions que ça peut évoquer » Jennifer Carter

Faire parler, à quel prix?

Le 27 septembre dernier, Phoebe Plummer et Anna Holland ont été condamnées à deux ans et 20 mois de prison, respectivement. Cette peine fait suite à leur désormais célèbre protestation du 12 octobre 2022 à la National Gallery de Londres, où elles ont jeté de la soupe de tomates sur le tableau Les tournesols de Vincent Van Gogh.

Le groupe Just Stop Oil a reproduit l’action de vandalisme dans les heures suivant l’annonce de la condamnation, que ses militant(e)s jugent disproportionnée.

« Je pense que ça montre à quel point l’enjeu est important, qu’il faut agir et que certains sont prêts à sacrifier ce qu’ils ont pour se battre. De savoir qu’il y en a qui se mobilisent autant en étant conscient des risques, c’est beau, mais aussi [c’est] un peu triste de voir que pour vouloir régler un enjeu, il faut essayer de contourner le système et que [de toute évidence] le système va nous retomber dessus après. », indique Mishka Caldwell-Pichette, militante environnementaliste. Elle a notamment pris la parole à la COP15 à Montréal et à la COP28 à Dubaï, d’importants rassemblements où les leaders de plusieurs pays discutent de divers moyens pour contrer les changements climatiques.

Mishka pense qu’il faut faire en sorte que les changements climatiques restent l’un des principaux sujets de discussion dans la société, quitte à utiliser des méthodes drastiques. « Si on est rendu là, c’est que la crise est rendue radicale. On est rendu au point où on ne peut plus juste dire : “Ah, voici les statistiques, c’est au gouvernement de faire quelque chose.” On a passé ce point-là », a-t-elle ajouté.

Compatibilité musée-environnement

« Là où je trouve qu’il y a une erreur grave de la part de ceux qui posent ces gestes-là, c’est que les musées sont des partenaires plus qu’autre chose », indique Yves Bergeron, professeur à la maîtrise et au doctorat en muséologie à l’UQAM. Selon lui, les intérêts des musées et ceux des groupes environnementaux ne sont pas incompatibles.

Il explique que le sujet de l’environnement préoccupe et a fait débat au sein de la communauté muséale internationale. À la 26e conférence générale de l’ICOM (International Council of Museums) à Prague, en 2022, une nouvelle définition du rôle des musées a été votée et adoptée. Ce changement vise notamment à ce que « les enjeux de durabilité deviennent vraiment une des missions des musées ».