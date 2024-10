Le 5 octobre dernier, une manifestation organisée par le Palestinian Youth Movement s’est tenue à la Place des Arts de Montréal pour souligner un an de conflits entre le Hamas et Israël. Des milliers de personnes, portant les couleurs palestiniennes et libanaises, ont participé au rassemblement, exprimant leur soutien aux populations en guerre.



Le visage du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est peint au sol sous un drapeau palestinien.

Des manifestant(e)s arborant les couleurs palestiniennes patientent avant le début de la marche.

Une partisane du Parti communiste révolutionnaire défend l’importance d’une grève étudiante comme moyen de pression contre la guerre.

Des manifestant(e)s affichent leur soutien aux prises de paroles qui demandent un cessez-le-feu au « genocide » d’Israël.

Des militant(e)s animent la marche en criant des slogans en soutien au peuple palestinien : « From the river to sea, Palestine will be free. »

Des jeunes ouvrent la marche en tenant une banderole.