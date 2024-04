Michaëlle Jean a remporté le Grand Prix Dynastie lors de la soirée médias dimanche dernier. «On n’est pas le moment, on est le mouvement», a lancé l’ancienne gouverneure générale du Canada –la première à être noire – lors de la réception de son prix.

Pour cette 8e édition, qui a comme thématique « bâtir sa dynastie », les finalistes de la soirée média du Gala Dynastie ont été accueillis sur un tapis noir. Avec des tenues traditionnelles, chics et streatwear, chacun(e) des spectateurs et spectatrices ainsi que les 60 finalistes rappelaient à la fois le passé et le présent de la communauté noire et faisaient rayonner leur dynastie.

Cette première soirée du Gala Dynastie récompense les personnalités noires du monde médiatique. La deuxième soirée, la soirée culture, met en valeur les artistes s’étant illustrés lors de la dernière année.

Une chose unissait tous les gagnant(e)s : il et elles se sont dit honoré(e)s de recevoir leurs prix respectifs. « Enfin un gala où j’ai ma place », a témoigné le journaliste Meeker Guerrier, qui s’est vu recevoir le trophée du Chroniqueur télé de l’année.

Une cérémonie vibrante

La remise de prix a été un moment émouvant autant pour les lauréats que pour la foule. « Pour moi c’est énorme comme symbole et [comme] reconnaissance », a souligné Sophie Fouron, nommée Animatrice télé de l’année.

La chroniqueuse Vanessa Destiné, lauréate des catégories Meilleure chroniqueuse radio et Meilleure web-série pour son émission Décoloniser l’histoire, a rappelé l’importance de mettre de l’avant la diversité dans les médias. Elle a aussi noté que même si « les alliés se font rares et participent parfois aux microagressions », les artistes noir(e)s doivent continuer « d’être libres et d’être qui ils sont. »

Récompensant une personne s’étant battue pour des convictions importantes pour la communauté noire, le prix Impact Dynastie s’est vu attribué à l’avocate Tamara Thermites. De la même façon que le Grand Prix Dynastie, cette récompense est « hors catégorie » et vise à souligner l’apport d’une personne influente dans la communauté noire au Québec.

Des personnalités très connues ont également été récompensées. C’est le cas de la lauréate de la Meilleure personnalité web de l’année, Pinky Doll, une tiktokeuse reconnue pour son personnage inspiré par les non-playable characters (NPC).

Dans les sept autres catégories, Émilie Nicolas a remporté le prix Rédactrice d’opinion de l’année, Nicolas Ouellet celui d’Animateur radio de l’année et Azeb Wolde-Giorghis le prix de la Meilleure reportrice télé ou radio.

Une communauté soudée

En guise de transition entre les remises de prix, deux performances ont été présentées au public. Catherine Soufferont et Täbï Yösha ont chanté sur scène l’une à la suite de l’autre, accompagnées d’une mélodie au piano. Les prestations de ces deux artistes font preuve de l’épanouissement de la communauté noire du Québec. Les sons afrobeats de la DJ montréalaise d’origine haïtienne KidCrayola ont quant à eux accueilli le public avant la remise des prix.

Pour sa troisième année consécutive, l’animatrice Naadei Lyonnais était chargée de la présentation de la soirée. « Vous êtes ceux et celles qui ont travaillé fort. Vous l’avez fait en gardant la tête haute. Vous avez shine », a-t-elle lancé durant son discours d’ouverture qui visait à souligner l’importance du rôle de la communauté noire dans les médias québécois.

Le gala des médias marque le début de la « semaine Dynastie », durant laquelle auront lieu divers événements « visant à souligner l’excellence de la communauté noire ». La semaine se terminera le 27 avril avec la soirée culture, qui aura lieu au Théâtre Maisonneuve.