La contraception, pour le meilleur et (surtout) pour le pire

Les moyens de contraception en font voir de toutes les couleurs aux femmes. Entre douleurs intenses, charge mentale et listes d’effets secondaires interminables, peu d’entre elles peuvent prétendre avoir trouvé une contraception qui leur convient et qui n’implique aucun compromis. À partir de leurs propres expériences et de témoignages touchants, Marilaure Lambert et Maylis Roumy explorent les revers de la contraception. Avec la participation d’Anouk, de Shaïma et de Victoire.