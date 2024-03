Génération Z : À la recherche de l’engagement… sans s’engager

Ça fait cinq mois que tu es dans un « situationship » parce que tu ne ressens pas le désir de t’engager dans une relation? Ou peut-être que depuis ta dernière rupture, tu ne veux plus t’engager dans tout type de relation? Ces scénarios semblent de plus en plus présents dans la génération Z. Mais pourquoi avons-nous l’impression que ce phénomène est spécifique à notre génération? Camille et Olivia explorent cette question en discutant avec deux étudiant(e)s et une professionnelle du domaine.