Ah, la Saint-Valentin, ce jour où fleuristes, chocolatiers et bijoutiers se transforment en superhéros capables de sauver des vies sentimentales en une seule livraison express! Mais aujourd’hui, on ne va pas seulement parler de cœurs en chocolat et de bouquets de roses. Non, non, non! Entre messages d’amour, conseils farfelus, expériences de rencontres malheureuses ou désirs insolites, quelle est la véritable place de la Saint-Valentin dans le cœur de chacun(e)?

Un balado de Lilou Ann Santos et Mariam Jama.