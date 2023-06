Quelques jours après sa nomination comme recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Stéphane Pallage a déjà une vision très claire de ses projets. Rencontre avec celui qui devra s’attaquer, au cours des cinq prochaines années, à la revitalisation du Quartier latin et à la baisse de popularité de l’UQAM.

Dès le début de l’entretien avec le Montréal Campus, M. Pallage affirme d’emblée qu’une de ses priorités est de financer l’université afin de mieux valoriser ses missions. Le nouveau recteur est conscient du rôle crucial que l’UQAM joue dans la protection de la langue française à Montréal et dans la démocratisation des études supérieures à travers la province.

Afin d’accomplir adéquatement cette « double mission », l’ancien doyen de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM croit que le gouvernement doit davantage soutenir financièrement l’université. Le 5 mai dernier, Stéphane Pallage a rencontré à ce sujet la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

La nomination de M. Pallage comme recteur de l’UQAM survient après une deuxième course au rectorat. Aucun candidat n’a été retenu lors de la première course, qui s’est déroulée l’automne dernier. Stéphane Pallage ne s’était d’ailleurs pas présenté comme candidat pour le poste de recteur durant cette première tentative.

Le Quartier latin, une autre priorité

La revitalisation du Quartier latin est un enjeu qui a souvent fait les manchettes au cours des derniers mois, et Stéphane Pallage est convaincu que l’UQAM peut y contribuer.

Le nouveau recteur estime que la collaboration avec les autres grandes institutions concernées par la situation, comme l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec, sera importante au cours des prochains mois.

En mars dernier, l’administration de l’UQAM a exprimé sa volonté de faire partie de cette stratégie de revitalisation du quartier. Plusieurs rencontres avec des acteurs importants du milieu ont déjà eu lieu, notamment avec le gouvernement du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal.

Bientôt de la médecine à l’UQAM ?

Stéphane Pallage a également exprimé sa volonté de créer une Faculté de médecine à l’UQAM. Il estime que l’université possède d’ores et déjà plusieurs experts et expertes qui peuvent contribuer à cette réalisation. C’est un projet que M. Pallage a déjà mené à terme outre-mer : il a introduit la médecine et les sciences infirmières à l’Université du Luxembourg, où il a été recteur de 2018 à 2022.

Tout en faisant l’éloge de la Faculté des arts à l’UQAM, il lance l’idée d’inaugurer un nouveau pavillon des arts situé entre les deux campus principaux de Montréal. C’est un projet qui a d’ailleurs déjà été proposé en 2019, comme le relate un article de La Presse. À l’époque, l’administration de l’UQAM entendait construire un pavillon à proximité de la station de métro Saint-Laurent, ce qui aurait représenté un investissement de 90 millions.

Mention photo : UQAM