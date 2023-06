Alors que la Coalition avenir Québec a renoncé au troisième lien pour les voitures, la place de l’automobile dans nos métropoles est remise en question par des experts et des expertes. Toutefois, la croissance du parc automobile ne semble point s’arrêter au Québec.

Selon le gouvernement du Québec, c’est près d’un demi-million de véhicules de promenade (automobiles et camions légers) qui se sont ajoutés sur les routes de la province dans les douze dernières années.

Le cotitulaire de la Chaire en transformation du transport et directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier, Normand Mousseau, associe cette augmentation au mauvais aménagement du territoire ainsi qu’au manque de volonté des gouvernements fédéral et provincial. « Si la seule maison que j’achète est au bout d’un rang ou quelque part où il n’y a aucun service, je n’ai pas le choix d’avoir une voiture », déplore-t-il.

Dans un rapport proposé en 2022 au gouvernement fédéral, Normand Mousseau parle de l’urgence de limiter la croissance du parc automobile pour atteindre la carboneutralité d’ici 2030. Le gouvernement Trudeau a ensuite déposé le Plan de réduction des émissions pour 2030. Malgré ses nombreuses mesures financières pour électrifier le transport, l’expert juge ce plan insuffisant.

« Comme le besoin en autos ne disparaîtra pas, on doit électrifier, mais il faut mettre en parallèle des mesures pour freiner le parc automobile », exprime-t-il. M. Mousseau propose l’implantation de transports en commun entre les régions et un meilleur aménagement des quartiers pour favoriser des déplacements ayant une empreinte écologique moindre.

Des rues accessibles à tous et à toutes

Du côté de la Ville de Montréal, on tente de rendre les rues et les transports en commun plus accessibles afin de réduire le parc automobile.

Laurence Parent est présidente de la Commission sur le transport et les travaux publics de la Ville de Montréal. Elle participe également au projet La traversée des rues, qui sonde la population montréalaise sur la mise en place de diverses mesures d’accessibilité et sur des initiatives de mobilité active. Mme Parent explique l’importance de repenser les infrastructures et les rues de Montréal pour mieux les adapter aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux familles.

Selon elle, le temps de traversée pour les piétons est souvent trop peu élevé. « Est-ce que le piéton est [assez] protégé ou favorise-t-on plutôt la fluidité [de la circulation automobile] ? », questionne-t-elle à propos des infrastructures montréalaises actuelles.

Mme Parent pense que le métro, qu’elle qualifie de « colonne vertébrale de Montréal », doit être plus accessible. Elle espère qu’un système de transport en commun plus développé permettra à la population de délaisser la voiture, aidant ainsi la cause environnementale.

Pendant son prochain mandat, Laurence Parent se penchera sur les aménagements autour des écoles pour les rendre plus sécuritaires, un autre enjeu qui a secoué la population métropolitaine au cours de la dernière année. Des cas comme celui d’une fillette de sept ans arrivée d’Ukraine, happée mortellement alors qu’elle marchait vers son école en décembre 2022, poussent la métropole à revoir la sécurité dans les zones scolaires.

La présidente constate des améliorations quant à l’implication des arrondissements dans les dernières années, mais elle déplore la croissance du parc automobile. « On n’a pas d’espace pour que tout le monde ait sa voiture. Ultimement, il faut laisser la voiture aux gens qui en ont réellement besoin », souligne-t-elle, en pensant aux personnes âgées et aux familles.

Des régions pour automobilistes

Depuis qu’elle s’est acheté une deuxième propriété dans les Laurentides, Adeline Caron s’est procuré une deuxième voiture. Avec son conjoint, directeur des ventes sur la route, elle explique la nécessité de son choix, fait il y a deux ans : « Ça n’aurait pas pu fonctionner pour nous de gérer les deux propriétés avec une seule voiture. »

Mme Caron utilise principalement son deuxième véhicule pour sortir de Montréal ou pour des urgences. « Dès qu’il fait beau, je suis obligée de marcher ou faire du vélo. J’essaye d’utiliser [la voiture] le moins possible », ajoute-t-elle.

Normand Mousseau déplore le manque d’infrastructures de transport collectif entre les régions, qui pousse les personnes comme Adeline à se tourner vers les automobiles. Il critique fortement le peu d’actions concrètes posées dans le développement des transports en commun dans les dernières années, autant du côté fédéral que provincial.

Le physicien estime qu’il reste du travail à faire, autant dans les villes que dans les régions. « On doit transformer notre rapport au transport individuel, et cela ne pourra se faire qu’avec des mesures lourdes, surtout en termes d’aménagement du territoire », lance-t-il, découragé.

Mention photo : Camille Deheane|Montréal Campus