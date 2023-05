Sur la page Instagram « uqam.confessions », des personnes anonymes dénoncent des comportements inappropriés et des commentaires non sollicités de certains hommes envers les usagères du Centre sportif de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Ça me rend vraiment off que certaines filles au gym ne se sentent pas en sécurité […] », pouvait-on lire le 14 février sur la page « uqam.confessions ». Des commentaires dénonçant des commentaires non-sollicités ont également été publiés : parmi ces témoignages, on compte le suivant : « Je vais au gym de l’UQAM et je tiens à rappeler qu’on n’en a rien à foutre de ce que vous pensez de notre manière de faire les exercices […] ».

La directrice des relations de presse de l’UQAM, Jenny Desrochers, rappelle que les usagers dont les propos pourraient être jugés comme dérangeants peuvent être « passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du Centre sportif ».

Les règles du Centre sportif exigent que les usagers et les usagères fassent preuve de respect au centre, sous peine de sanctions. Selon la liste des règlements, « une conduite inappropriée et un langage vulgaire ne seront aucunement tolérés et seront passibles de sanctions », rappelle Jenny Desrochers.

« Les personnes victimes ou témoins sont invitées à signaler toute situation déplacée au personnel en salle, au comptoir d’accueil du Centre sportif ou à la direction du Centre sportif. Le cas échéant, nous intervenons rapidement et professionnellement, directement en salle ou dans le cadre d’une enquête si nécessaire », précise-t-elle.

À ce jour, Jenny Desrochers assure qu’aucune plainte officielle « n’a été déposée ou portée à l’attention du Centre sportif ou du BIPH (Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement). »

De bonnes expériences pour les étudiantes interrogées

Malgré les propos publiés sur la page « uqam.confessions », deux étudiantes interrogées par le Montréal Campus affirment ne pas avoir été victimes ou témoins de ces comportements et commentaires.

« Je fréquente le Centre sportif de l’UQAM depuis la session d’automne 2023, et je n’ai eu aucune expérience négative. J’ai l’impression que tous s’affairent à leur propre entraînement et ne se préoccupent pas de moi », témoigne Céleste Desrosiers, étudiante au baccalauréat en communication marketing à l’UQAM. Toutefois, l’étudiante visite toujours le centre accompagnée, « peut-être que le fait d’être en duo a influencé mon expérience », admet-elle.

Bécardie Douillard, étudiante au baccalauréat en relations internationales et droit international à l’UQAM, précise également qu’elle n’a pas reçu de commentaires inappropriés au Centre sportif, qu’elle fréquente depuis la session d’hiver 2022. « Quand j’y vais, je suis quand même assez dans ma bulle et on me dérange rarement. Les quelques interactions que j’ai eues, c’était lorsqu’on me demandait si j’avais terminé avec un banc ou avec le matériel que j’utilisais », résume l’étudiante.

Des conseils non sollicités

En février dernier, un usager du Centre sportif a partagé à la page « uqam.confessions » son avis concernant les commentaires et les comportements qui avaient dérangé quelques utilisatrices. « En venant de la part d’un gars qui s’entraîne au gym de l’UQAM, on apprécie vraiment toutes les filles qui mettent les efforts pour s’entraîner et rester motivées. Sachez que si on vous approche pour corriger votre posture ou exécution d’un exercice, c’est parce qu’on veut vous voir progresser et devenir meilleures ». Rapidement, les internautes ont répondu en critiquant cette opinion et en précisant que certains conseils n’étaient pas sollicités, ni même légitimes.

