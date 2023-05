La guerre en quelques faits saillants Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine ;

Depuis le début de la guerre, plus de 8 millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes se sont réfugié(e)s en Europe et plus de 6,9 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;

En date du 15 janvier 2023, 7 031 civils avaient été tués et 11 327 avaient été blessés, selon le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ;

Depuis le 27 avril 2022, le Canada reconnaît cette guerre comme génocidaire.