Utiliser une application de rencontre pour se faire des ami(e)s ? Si l’idée pouvait sembler étrange il n’y a pas si longtemps, de plus en plus de jeunes adultes se tournent vers cet outil numérique pour se créer de nouvelles amitiés. Est-il devenu difficile de se faire des ami(e)s quand on est adulte en 2023 ? Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à nouer des liens avec les autres ou au contraire, nous ajouter des obstacles ?

Pour leur dernière chronique au Radio Campus, Laetitia Arnaud-Sicari et Audrey Pilon-Topkara se prêtent au jeu de l’amitié en ligne en testant une application de rencontre. Trouveront-elles leur prochain(e) meilleur(e) ami(e) ?

La chronique sera bientôt disponible sur la plateforme de CHOQ.ca

Mention illustration : Camille Dehaene | Montréal Campus