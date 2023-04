Pour lire notre couverture complète des Francouvertes 2023, cliquez ici.

L’auditoire du Cabaret Lion d’Or a eu droit à des performances à la hauteur de ses attentes lors de la deuxième soirée des demi-finales des Francouvertes 2023. Héron et Jeanne Côté sont parvenu(e)s à se hisser respectivement à la première et deuxième place du palmarès. Les parcours de Marie Céleste, Cure-Pipe et Emmanuelle Querry au sein du concours-vitrine sont désormais choses du passé.

La chanteuse innue Kanen a ouvert la deuxième soirée des demi-finales en interprétant trois chansons tirées de son nouvel album, Mitshuap, dans le cadre de la « J’aime mes ex ». La participante de la 24e édition des Francouvertes était accompagnée sur scène d’un guitariste. L’artiste de Uashat, sur la Côte-Nord, a offert une performance très respectable.

Douces mélodies maritimes

Jeanne Côté a été la première concurrente à se produire sur scène. Au cours de la ronde préliminaire, la musicienne avait offert une performance honnête, lui conférant la deuxième position du palmarès. Les attentes étaient donc hautes envers la chanteuse, et celle-ci est parvenue à les dépasser.

Fidèle à elle-même, la musicienne a su capter l’attention de l’auditoire avec ses douces mélodies pop-folk et sa voix harmonieuse. Seul bémol : la Gaspésienne d’origine a présenté les mêmes pièces, et ce, dans le même ordre que lors des préliminaires. Même ses interactions avec le public étaient similaires.

Toutefois, cela ne semble pas avoir importuné l’auditoire, bien au contraire. Jeanne Côté occupe présentement la deuxième place du palmarès, devançant Peanut Butter Sunday. Au moment où ces lignes étaient écrites, la formation acadienne occupait désormais la dernière place du palmarès, lui donnant accès à la finale des Francouvertes 2023.

L’univers rose pastel d’Emmanuelle

Âgée de 20 ans, la Gatinoise Emmanuelle Querry est la plus jeune participante de cette 27e édition des Francouvertes. Malgré son âge, la musicienne a dégagé une aisance sur scène qui n’a laissé personne indifférent. Sur ce plan, l’artiste se démarque par rapport aux vingt autres artistes ayant pris part à la compétition.

Emmanuelle Querry a beaucoup de talent et une présence sur scène incroyable. Ceci étant dit, le problème avec l’artiste originaire de l’Outaouais est le manque d’originalité de son offre musicale. Ses tonalités pop sont très simples et on ne peut pas dire que ses textes regorgent d’originalité. Ces derniers n’ont qu’une thématique : l’amour. La musicienne aurait intérêt à diversifier son registre.

C’est pour ces raisons que l’aventure d’Emmanuelle Querry s’est conclue. Après s’être qualifiée de justesse pour les demi-finales, la Gatinoise n’aura pas convaincu l’auditoire et les juges de lui donner la chance de participer à la finale du concours-vitrine.

Dans le territoire de Héron

Le projet de chanson folklorique Héron, lancé par le musicien Henri Kinkead, constitue l’une des offres musicales les plus uniques de la 27e édition des Francouvertes. Les tonalités de Héron réussissent à manier pop, indie et folklore québécois avec brio.

La force de Héron consiste principalement à faire voyager l’auditoire. Par sa musique, Henri Kinkead et sa bande parviennent à transporter les spectateurs et spectatrices dans une multitude d’univers sonores. Par ses textes, Héron nous amène aux quatre coins du Québec, du parc La Fontaine jusqu’aux plages de la Gaspésie. La violoniste et podorythmiste Élisabeth Moquin a de nouveau rayonné sur scène. Cette dernière est en bonne partie responsable des succès de Héron au cours de la 27e édition des Francouvertes.

Mention photo : Camille Dehaene|Montréal Campus