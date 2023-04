Le 27 mars dernier, l’équipe des Bleus a remporté la 31e édition du Match des étoiles de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) par la marque de 6 à 5. Cette joute serrée, mais surtout très amusante, s’est déroulée au Club Soda à Montréal et a été diffusée en direct sur Internet pour la première fois de l’histoire de la ligue.

Au total, plus de 1500 personnes ont assisté à ce match bien spécial, opposant deux équipes de quatre joueurs et joueuses étoiles. L’équipe des Bleus, composée de Salomé Corbo, Pier-Luc Funk, Marie-Ève Morency et Lyndz Dantiste, est sortie gagnante de ce duel face aux Rouges de LeLouis Courchesne, Louis-Philippe Desjardins, Fabiola Aladin et Mira Moisan.

En entrevue d’avant-match avec le Montréal Campus, l’expérimenté LeLouis Courchesne a affirmé craindre tout le monde : « Dans les huit joueurs présents ce soir, tout le monde est capable de gagner un jeu à lui seul s’il le veut. Pier-Luc, lui, il veut. En plus, c’est un favori du public et il est jeune ». L’adversaire de LeLouis, Marie-Ève Morency, a ajouté en ricanant : « On va gagner, car on a Pier-Luc Funk ». Mine de rien, elle n’avait pas tort.

Le vote, partie intégrante du spectacle

Après l’ouverture de la soirée, animée par Nicolas Pinson, et un hymne national humoristique chanté par Mario Calliari, l’arbitre d’expérience Édith Cochrane a promis aux personnes présentes dans la salle un match spectaculaire. C’est exactement ce qui s’est produit, dès la première improvisation. Le public pouvait voter sur son téléphone cellulaire et suivre l’évolution des résultats affichés sur un grand écran à l’arrière de la scène. Le décompte du premier jeu s’est finalement établi à 402-398 en faveur des Bleus, ces derniers remportant le point de justesse grâce à Salomé Corbo.

La deuxième improvisation de la soirée, sous le thème de « L’éruption », a été marquante. LeLouis Courchesne et Mira Moisan ont assuré l’une des meilleures performances du match en optant pour une éruption de pus subie par le personnage de Mira. L’histoire originale et bien construite a charmé le public. Les Bleus ont très bien fait aussi, misant sur une éruption volcanique dans un cours de sciences. Seul point négatif, Pier-Luc Funk a ri sur scène et s’est trouvé coupable de décrochage.

Comme l’avaient prédit LeLouis Courchesne et Marie-Ève Morency, l’audience s’esclaffait à toutes les apparitions de Pier-Luc, qui est resté fidèle à sa réputation de joueur vedette. Véritable virtuose du jeu, il utilise merveilleusement bien l’entièreté de la scène. L’interprète convertit son corps en un outil de comédie et excelle dans les variations de voix, tout comme son adversaire Louis-Philippe Desjardins.

Les personnages comiques de Louis-Philippe ont grandement fonctionné auprès du public, particulièrement celui d’un psychopathe lors de la troisième improvisation du match.

Lors des improvisations mixtes (quand les deux équipes jouent simultanément), Pier-Luc et Louis-Philippe ont formé un duo de folie, provoquant de multiples éclats de rire dans le public.

Malgré les pénalités, les Bleus s’en sortent

Les deux équipes se sont partagé les points des jeux suivants, gardant la partie très serrée. Lors de la deuxième période de jeu, l’improvisation chantée sous le thème de « La conquête » a volé la vedette. Lors d’une performance magistrale de la part de Lyndz Dantiste, les Bleus ont couru à leur propre perte en obtenant deux pénalités. La réplique de Funk « tu peux conquérir mes culottes » a fait flancher sa coéquipière Marie-Ève Morency qui a éclaté de rire, coupable d’un décrochage aucunement subtil. Elle semble y être habituée, cependant : « L’impro, c’est ma cour d’école. J’ai trop de fun à faire ça, donc oui, je vais rire sur le jeu », mentionne-t-elle en entrevue d’avant-match. Avec trois pénalités cumulées, les Bleus ont offert un point gratuit aux Rouges.

Les spectateurs et spectatrices ont été gâté(e)s lors du dernier acte de la soirée, avec une improvisation comparée (quand les deux équipes jouent séparément), ayant pour thème « Une étrange famille ». Les Bleus ont opté pour une famille de morts-vivants très bien exécutée, tandis que les Rouges ont choisi d’interpréter une famille au climat toxique. L’audience semble grandement avoir apprécié les deux propositions, comme l’a montré le vote excessivement serré de 429 à 420 en faveur des Bleus, portant le pointage final à 6 à 5. Cette édition très serrée du Match des étoiles s’est donc terminée dans l’excitation générale, comme elle avait commencé.

Corbo, Funk et Desjardins : les étoiles des étoiles

Disputant son 12e match des étoiles de la LNI, la capitaine des Bleus, Salomé Corbo, a gagné l’étoile du match de son équipe. Sans être la plus punchée, la doyenne a participé efficacement à la construction des jeux, s’efforçant de bien faire paraître ses partenaires. Louis-Philippe Desjardins a décroché cet honneur du côté des Rouges, tandis que Pier-Luc Funk a remporté l’étoile Antidote du match, remise au joueur ayant fait le meilleur usage du français.

Mention photo : Camille Dehaene|Montréal Campus