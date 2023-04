Depuis le début du numérique, nos relations interpersonnelles, dont nos amitiés, ont été bouleversées…. Mais quelle est l’étendue de ces changements ? Qu’est-ce qui définit les amitiés au 21e siècle ? Est-ce réellement possible d’être « ami(e) pour la vie » avec une personne ?

Des ruptures amicales aux applications de rencontre pour se faire des ami(e)s, Maylis Roumy et Marilaure Lambert analysent, à l’aide de témoignages de spécialistes et d’étudiants et d’étudiantes, l’amitié sous tous ses angles.

Le reportage est bientôt disponible sur la plateforme de CHOQ.ca

Mention illustration : Camille Dehaene | Montréal Campus