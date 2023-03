Une foule d’environ 200 personnes s’est réunie le 16 mars au Théâtre Plaza pour encourager neuf artistes de la relève des arts de la scène, étudiants et étudiantes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). C’est sous un tonnerre d’applaudissements d’une salle comble que Van Hoan a été couronné grand gagnant de la 18e édition d’UQAM en spectacle pour une interprétation de ses compositions musicales originales.

Van Hoan s’est mérité un prix de 1000 $, remis par un jury composé d’artistes professionnel(le)s. L’homme-orchestre s’est muni de deux guitares et d’un outil de mise en boucle, lui permettant de produire en direct tous les sons nécessaires à ses compositions instrumentales. Animal Noir et Composition sans titre ont su faire réagir la foule, visiblement impressionnée par la précision de ses gestes.

« Je me sentais comme dans un rêve, j’avais l’impression que je pouvais amener les gens dans mon univers », se réjouit l’artiste qui n’en est pas à sa première victoire. Van Hoan avait remporté en 2017 le premier prix et le prix coup de cœur à UQO (Université du Québec en Outaouais) en spectacle. L’artiste ne se voyait pas nécessairement repartir vainqueur de la soirée : « Je suis très surpris, parce que tous les numéros étaient bons ». Pour le guitariste, cette compétition représentait une opportunité de « perfectionnement ». « Je travaille à moins me concentrer sur les détails et à plus profiter du plaisir d’être sur scène », explique-t-il.

Une soirée bouillonnante

Pour la deuxième année consécutive, l’animateur et l’animatrice de la soirée, Alec Arsenault et Violette Cantin, ont su habilement faire le pont entre les différentes prestations. Le duo a offert des sketchs humoristiques variés, comme une chanson sur le restaurant Vua (situé à deux pas de l’UQAM), des conseils pour être un homme toxique et une reprise de la fameuse prestation de Céline Dion et Ginette Reno sur les plaines d’Abraham en 2008.

Parfois un peu prévisibles, les courtes transitions ont néanmoins permis de diversifier l’offre de prestations de la soirée. En effet, sur neuf numéros, huit étaient des prestations musicales.

Seule Mathilde, gagnante du troisième prix de 300 $, s’est démarquée grâce à son solo de danse. « La compétition, je ne l’ai pas sentie, au contraire. Tout le monde s’encourageait, relate la danseuse. C’est comme une famille, dans le fond », témoigne Mathilde.

« C’est très collaboratif, depuis que je suis arrivé, on se fait juste des accolades », explique Ramzi Blue, gagnant du deuxième prix de la soirée, d’une valeur de 600 $. L’auteur-compositeur-interprète a charmé le jury avec sa chanson Île déserte, qu’il a écrite après avoir regardé la vidéo YouTube de Olivier Vittel 300 jours seul sur une île – Le Film. Le chanteur, qui en était à son premier concours, raconte l’histoire de son morceau comme étant la preuve que « des fois tu veux t’enfuir, mais sans amour, tu ne peux pas vraiment être heureux ».

Finalement, c’est L’Heureux Méluge, le duo musical composé de Simon Rheault-Hébert et Lorina Brault, qui a remporté le coup de cœur du public. Accompagné(e)s par une œuvre d’animation créée par Lorina, les deux interprètes ont joué leur pièce Funambule. « Ça nous fait vraiment chaud au cœur de recevoir ce prix spécial », témoigne le duo.

Des prestations de haut niveau

Le spectacle a repris après l’entracte sur une prestation de Thierry Larose, porte-parole de l’événement. Pendant que le jury délibérait, le musicien a joué plusieurs chansons de son nouvel album, Sprint.

Le jury a cru bon de mentionner la qualité et l’authenticité de l‘ensemble des numéros présentés jeudi soir. « Même si vous ne gagnez rien, sachez que vos prestations étaient excellentes », s’est empressé de dire le juré Normand Daneau , avant de dévoiler les gagnants et les gagnantes.

La soirée s’est conclue sur une salutation touchante de l’animateur et l’animatrice, qui en sont à leur dernière année à l’UQAM. « Ce soir, c’est le point culminant de ma vie », termine Alec Arsenault.

Mention photo : Justine Boucher