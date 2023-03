Tel que promis lors de la dernière campagne électorale, le gouvernement Legault a versé une aide financière allant de 400 à 600 $ pour les particuliers ayant gagné moins de 100 000 $ en 2021. Un mois après le versement de cette aide financière, des étudiants et étudiantes et des organismes déplorent l’absence de vision à long terme du gouvernement pour lutter contre l’inflation.

Toutes deux étudiantes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Émilie Sinclair et Ève-Gabrielle Grégoire observent une importante hausse des prix, notamment en logement et en alimentation. « Je n’achète que des aliments en solde à l’épicerie. Les aliments à plein prix sont devenus trop coûteux », illustre Ève-Gabrielle. Le logement et l’alimentation figurent parmi les secteurs de l’économie les plus touchés par cette crise inflationniste, enregistrant respectivement des hausses des prix de 6,9 % et de 8,9 % pour l’année 2022, selon Statistique Canada.

Du côté des organismes communautaires, l’incertitude économique causée par le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 puis par l’inflation galopante en 2021 et en 2022 a eu un impact significatif sur les demandes d’aide alimentaire. Julie Poirier, directrice des programmes en sécurité alimentaire chez Partageons l’espoir, affirme que les demandes d’aide alimentaire faites auprès de son organisme ont augmenté de 65 % entre mars 2020 et l’automne 2022.

Chez Partageons l’espoir, l’inflation a un impact considérable sur le fonctionnement de l’organisme. D’abord parce que l’organisme subit une hausse accrue de la demande pour ses services. En revanche, alors que la demande explose, les dons sont en chute libre. « Nous sommes donc contraints d’acheter plus d’aliments. Ces derniers sont plus chers que l’an dernier. On doit donc faire plus avec moins », indique Mme Poirier.

600 $, en avons-nous vraiment besoin ?

Ève-Gabrielle Grégoire, étudiante de première année au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale à l’UQAM, estime que cette aide ponctuelle l’a réellement aidée. « Ça m’a permis de payer mon loyer de janvier », justifie-t-elle. Or, elle doute de l’efficacité à long terme de la mesure. « Beaucoup de gens dans mon entourage ont dépensé cette somme dans le temps de le dire », souligne l’étudiante.

Même son de cloche du côté d’Émilie Sinclair, étudiante en première année du baccalauréat en science politique de l’UQAM. Si l’aide n’était pas versée automatiquement par chèque ou par dépôt direct à tous ceux et celles ayant produit une déclaration de revenus en 2021, Émilie aurait refusé le montant, et ce, malgré les difficultés financières que lui impose la vie en appartement en période inflationniste. L’étudiante dénonce vigoureusement la mesure qui, selon elle, est purement « paternaliste et électoraliste ».

« On ne peut nier le calcul politique derrière le choix de cette mesure. […] Le versement d’aides ponctuelles n’est pas une mauvaise idée pour autant », déclare Pierre Fortin, professeur émérite d’économie à l’UQAM. Ce dernier ajoute que le gouvernement a mis en place d’autres mesures contre les effets de l’inflation, telles que le plafonnement des hausses de prix d’électricité à 3 % et des investissements de plus de 200 millions dédiés à la construction de logements sociaux et à la bonification du programme Allocation-logement.

Julie Poirier souligne l’impact moindre des chèques caquistes chez les bénéficiaires des services alimentaires. « Il est vrai qu’à certains de nos points de service, nous avons pu constater une baisse de l’achalandage à la suite du dépôt du chèque. Cependant, les gens reviennent tout simplement plus tard », affirme-t-elle en soulignant au passage que les bénéficiaires ont droit au service alimentaire au maximum deux fois par mois. « Les gens ont profité du 600 $ pour [économiser une visite]. On observe le même phénomène chez les prestataires d’aide sociale au moment du versement de leur prestation au début de chaque mois », ajoute Mme Poirier.

Des solutions à l’inflation

Ce sont plus de six millions de Québécois et de Québécoises qui ont reçu un chèque du gouvernement pour pallier la hausse du coût de la vie. « Le Québec est la province qui a le plus retourné d’argent dans les poches des contribuables. […] C’est près de 6,5 milliards qui furent distribués en aide ponctuelle l’année dernière », déclare Pierre Fortin.

Mme Poirier, Mme Sinclair et Mme Grégoire auraient souhaité que cette somme soit investie d’une autre manière, afin de lutter efficacement contre la perte de pouvoir d’achat des Québécois et des Québécoises.

Pour Émilie Sinclair, l’une des manières de lutter efficacement contre la précarité étudiante serait de réduire les frais de scolarité. Elle pense que le programme Bourse Perspective Québec, qui verse depuis l’automne 2022 des bourses aux étudiants et aux étudiantes dans des « secteurs stratégiques » tels que la santé et l’éducation, aurait dû être élargi à l’ensemble des programmes d’études.

Ève-Gabrielle Grégoire souligne quant à elle l’importance d’agir en matière de logements sociaux. « C’est devenu difficile de trouver des logements à moins de 1200 $ », déplore celle qui multiplie les demandes pour se loger dans une coopérative de logements, sans succès.

Julie Poirier estime que la hausse du salaire minimum de 14,25 à 15,25 $ de l’heure, prévue en mai, doit être plus importante. « Notre clientèle a beaucoup changé. Nous aidons de plus en plus de gens qui ont un ou même deux emplois et qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts », soutient-elle. Des groupes syndicaux et politiques tels que le Fonds de solidarité du Québec, le Parti québécois et Québec solidaire abondent dans le même sens en demandant au gouvernement de hausser le salaire minimum à 18 $ de l’heure.

Bien qu’il trouve intéressantes les propositions énoncées par les intervenantes, Pierre Fortin ne croit pas qu’elles soient meilleures ou pires que les mesures mises en place par le gouvernement. « Il n’y a pas de solution magique », défend le professeur émérite qui souligne que la hausse inflationniste est moindre depuis octobre.

