Les résolutions prises en début d’année perdurent rarement au fil des mois. Des stratégies, issues de la psychologie, peuvent toutefois être mises en place afin de maintenir sa motivation tout au long de l’année, soulignent des experts et des expertes.

Environ 45 % des résolutions prises en janvier sont abandonnées après seulement un mois, révèle une étude menée en 2020 par le National Center for Biotechnology. « Les résolutions du Nouvel An sont simplement un exemple de personnes qui s’engagent à améliorer leur vie », indique Jim Davies, professeur en sciences cognitives à l’Université Carleton. Selon lui, les résolutions sont souvent trop ambitieuses, ce qui explique la difficulté à les maintenir.

« Ce qui est intéressant, c’est que les résolutions prises lors d’un changement important dans le temps, comme un anniversaire ou une nouvelle année, sont plus souvent maintenues que les autres », précise le professeur. Même si les chiffres démontrent que la plupart des résolutions sont vouées à l’échec, le taux d’abandon serait encore plus élevé pour les changements débutés en période normale.

Pour plusieurs, les résolutions prises au début du mois de janvier représentent une réelle opportunité de s’améliorer dans divers domaines, que cela soit sur le plan physique, social ou intellectuel. C’est le cas de Farah Cadet, étudiante libre à l’Université du Québec à Montréal, qui veut atteindre une multitude d’objectifs en 2023. « J’ai pris plusieurs résolutions cette année : m’entraîner, lire plus de livres, sortir de ma zone de confort, entre autres », raconte-t-elle.

« Je pense pouvoir réussir certaines résolutions, mais je peux déjà oublier le fait de m’entraîner. La simple idée d’un gym me donne mal à la tête ! », admet l’étudiante. Elle affirme tout de même être sur la bonne voie pour ses autres objectifs, notamment celui de lire davantage.

Une période favorable

« C’est un bon moment de l’année [pour prendre des résolutions]. C’est une bonne opportunité de repartir à zéro, il y a beaucoup de gens qui décident de mettre leurs expériences passées derrière eux », souligne Claudia Provencher, spécialiste en arrêt tabagique à la ligne d’aide J’ARRÊTE.

Elle constate que les mois avoisinant le temps des fêtes sont les plus occupés pour la ligne téléphonique. Cela pourrait s’expliquer en partie par les résolutions du Nouvel An. D’autres facteurs, comme le Défi J’arrête, j’y gagne! ou la pression sur le portefeuille engendrée par le temps des fêtes peuvent aussi expliquer l’intérêt pour la cessation tabagique lors du mois de janvier.

Pour certains et certaines, la pandémie a été une barrière empêchant la prise de résolutions au cours des dernières années. « Je n’ai pas pris de résolutions en 2022, comme c’était encore la pandémie. Il n’y avait pas beaucoup de résolutions à prendre, à part savoir quelle série je vais écouter demain », détaille l’étudiante Farah Cadet.

Atteindre ses objectifs

Selon Jim Davies, la meilleure façon de réussir à garder ses résolutions du Nouvel An est de structurer son environnement de façon à ce que les objectifs soient faciles à accomplir. « Par exemple, si on veut mieux manger, ne pas avoir de mauvaise nourriture dans la maison fera en sorte qu’il est beaucoup plus facile de résister à la tentation », illustre-t-il.

Le professeur rapporte que de faire de quelque chose une habitude, une action que l’on effectue sans s’en rendre compte, est aussi un gage de réussite. Ces actions deviennent alors gravées dans le quotidien. Avoir des proches dont les objectifs sont similaires aux siens augmente les chances de succès d’une résolution, ajoute-t-il.

Une façon de valider qu’un objectif ait des bonnes chances de réussite est qu’il soit S.M.A.R.T, c’est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. « Les objectifs S.M.A.R.T sont généralement ceux qui vont être les plus réussis », résume M. Davies.

Mention photo : Chloé Rondeau|Montréal Campus