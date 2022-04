Une fébrilité plane dans l’air avant le coup d’envoi de la première soirée des demi-finales des Francouvertes, le 18 avril au Cabaret Lion d’Or. Passion tangible, éclectisme enivrant ; les charmes contrastés d’Émile Bourgault, d’Allô Fantôme et de Dan-Georges Mckenzie ont conquis le public sans fausse note.

C’est Gab Bouchard, l’artiste invité et ex-participant des Francouvertes (22e édition), qui a donné le ton à la soirée, présentant trois de ses compositions sur une scène qu’il connaît trop bien. Son plaisir évident à jouer au Lion d’Or a paru rendre à l’aise un public apprivoisé dès cet instant.

Émile Bourgault, jeune auteur-compositeur-interprète, est le premier des trois demi-finalistes à performer. Son public l’aime déjà : c’est une histoire d’amour qui remonte à la quatrième soirée des préliminaires, si ce n’est avant.

Les cris fusent lorsqu’on découvre le musicien sur une scène maculée de lumière bleue. Il joue sa première chanson en s’accompagnant au clavier, qu’il troque rapidement pour une guitare. L’intensité de sa musique, aux saveurs pop et indie, se déploie au même rythme que l’ivresse de son public gagné d’avance : chevauchant fougue et euphorie, Émile rend l’indifférence impensable.

Sa poésie est simple, mais d’une sincérité désarmante ; l’auditoire l’a déjà mémorisée et la crie en chœur avec lui. Blagues calculées et complices avec ses musiciens, facilité à capter l’attention sans détour, c’est indubitablement son charme grisant qui lui permet d’atteindre la première place du palmarès. Lorsqu’Émile regarde la foule pour une dernière fois avant de quitter la scène, elle paraît rassasiée, mais se lève pour en demander encore.

Allô Fantôme, enchanté

Dès ses premières notes, Allô Fantôme, que le public a eu la chance de découvrir lors de la quatrième soirée des préliminaires, parvient à délimiter doucement et habilement les frontières de son propre univers, ludique et chaleureux ; elles coïncident avec le périmètre de la salle du Lion d’Or.

Huit musiciens et musiciennes se partagent et s’approprient la scène, en symbiose totale et en parfaite synchronicité. À travers eux et elles, ce sont les instruments à vent qu’on remarque le plus. Saxophone, flûte traversière et hautbois confèrent au groupe des airs d’Harmonium : un rock vintage rassurant avec des rythmes riches qui ne perdent pas d’efficacité.

Au centre, le chanteur et claviériste Samuel Gendron se déchaîne comme s’il n’avait rien à perdre, ce qui n’est pas faux ; neuvième dans le palmarès après les préliminaires, il a encore des cœurs à gagner. Pendant leur performance, les têtes se sont hochées, les lèvres se courbent vers le haut, les mains claquent en rythme : Allô Fantôme, qui termine troisième au classement, aura malgré tout su séduire.

Bienveillance contagieuse

Détendu, humble et passionné, Dan-Georges Mckenzie clôt la première soirée des demi-finales, alors qu’il avait foulé la scène lors du dernier soir des préliminaires. Le country-rock-folk qui émane de ses chansons, interprétées en langue innue, ne manque pas de rassembler la foule à tout coup. Son sourire et sa bienveillance conquièrent l’auditoire sans difficulté. « Ce sont mes premières demi-finales, tous sports confondus! », blague-t-il, avec une aisance déconcertante.

Les rythmes entraînants et le soul accrocheur de Dan-Georges font bouger un public qui ne cessera pas de s’en ravir. L’émotion est à son comble quand les cinq musiciens se rassemblent autour d’un même micro pour chanter en chœur une balade en français. La douceur du morceau provoque un contraste rafraîchissant avec les autres pièces du chanteur, qui termine en deuxième position du classement.

Les demi-finales se poursuivent le 19 et le 20 avril au Cabaret Lion d’Or. Les artistes restants et restantes, Charlotte Brousseau, Michaëlle Richer, David Lagacé, Hôte, Xela Edna & Eius Echo et Rau Ze, s’affronteront dans l’espoir de figurer parmi les trois premières places du palmarès.

Mention photo Frederique Menard-Aubin