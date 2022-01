Bien connu dans la sphère médiatique pour ses idées de droite, Philippe Lorange s’est fait montrer la porte lors d’une soirée de l’Association étudiante des études avancées en sociologie (AÉÉAS) cet automne. Ce genre d’événement dévalorise le débat et remet une fois de plus la liberté universitaire sous les feux de la rampe.

L’étudiant à la maîtrise en sociologie s’apparente aux Richard Martineau et autres Mathieu Bock-Côté de ce monde. Sans surprise, son accueil n’a pas été très chaleureux lors de la soirée de l’AÉÉAS le 28 octobre dernier.

À son arrivée dans un bar de la rue Saint-Denis, il commence à discuter avec des étudiants et des étudiantes. L’échange tourne en un débat sur les valeurs québécoises, où Philippe Lorange ne manque pas de donner son opinion sans détour. La discussion reste cordiale, selon ses dires, même si l’homme en face de lui juge ses propos comme étant inacceptables.

Plus tard dans la soirée, il se fait interpeller par une étudiante qui lui somme de quitter le bar. « Nous, les fascistes, on n’en veut pas », aurait-elle lancé. « On a conclu que j’étais irrecevable », raconte Philippe Lorange.

Qu’on soit d’accord ou non avec ses opinions, le traiter de fasciste est exagéré et l’exclure d’une fête ne fait aucunement avancer le débat. Un fossé se creuse entre deux parties de la population et, pourtant, l’université devrait être ce terrain neutre, où tous et toutes peuvent s’exprimer dans le respect.

Ce genre d’événement ne fait qu’alimenter des préjugés sur la communauté étudiante et, dans ce cas, spécifiquement sur l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Philippe Lorange n’a d’ailleurs pas manqué de le faire dans une première publication sur les réseaux sociaux, quatre jours après la soirée, ainsi que sur les ondes de Qub Radio, où il décrit les associations étudiantes de l’UQAM comme étant le « quartier général du “wokisme” ».

Le terme « woke » ー soit le fait d’être conscient(e)s des enjeux de justice sociale comme la lutte anti-raciste, le sexisme et la stigmatisation des personnes LGBTQ+ ー est devenu l’expression fétiche des commentateurs de droite pour mépriser les idées progressistes. Ils associent ce courant à la « cancel culture » ou culture de l’annulation.

Les étudiants et les étudiantes de l’UQAM sont probablement plus à gauche, mais de là à dire qu’ils ou elles mènent une lutte pour la censure est tiré par les cheveux. Ce courant de la « cancel culture » existe, certes, mais il n’est pas aussi généralisé que le prétend Philippe Lorange.

Dans une lettre adressée à ses membres, et dont le Montréal Campus a eu une copie, l’AÉÉAS dément les propos de l’étudiant, en spécifiant qu’il n’a aucunement été banni. « Nous dénonçons une manœuvre qui s’apparente à l’instrumentalisation d’un simple différend avec une autre membre à des fins idéologiques », déplore l’Association.

Elle ajoute que la diversité des points de vue, lorsque ceux-ci ne portent pas atteinte à des personnes sur la base de motifs d’oppression, est accueillie. Le comité exécutif condamne d’ailleurs l’emploi du mot en N par Philippe Lorange pour parler de la liberté d’expression dans le monde universitaire lors de ses interventions médiatiques en lien avec ladite soirée.

Même si cette histoire n’est peut-être qu’un cas isolé, la multiplication d’événements similaires dans les universités reste inquiétante.

Un comité d’expert, créé à la suite de la controverse à l’Université d’Ottawa afin de faire la lumière sur l’état de la liberté universitaire au Québec, a révélé cet été que la majorité des membres du corps professoral pratiquent l’autocensure. La commission devrait remettre son rapport d’ici le temps des fêtes.

Rachad Antonius, professeur retraité du département de sociologie de l’UQAM, craint des dérives comme celles-ci dans les établissements d’enseignement supérieur. « À l’université, il faut que les idées se confrontent. Il faut être prêt à entendre des choses qu’on n’aime pas et développer des argumentations contre celles-ci », soutient-il.

Lorsqu’un événement comme celui-ci arrive, en tant qu’universitaires, il faut se remettre en question sur sa propre ouverture aux idées contraires. L’université ne doit pas devenir une chambre d’échos.