Les équipes masculine et féminine de basketball de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont entamé jeudi soir leur saison à domicile face à l’Université McGill. Les filles se sont facilement imposées (79-38) tandis que les garçons se sont inclinés dans une chaude lutte (85-83).

« J’étais vraiment excitée. Vu que c’est ma dernière année, c’était mon dernier match d’ouverture, alors je suis vraiment contente qu’on ait gagné comme ça », a déclaré la meneuse de l’UQAM, Clara Blachier, ravie de fouler à nouveau le terrain après plus d’un an d’absence. Pour leur grand retour, la joueuse et ses coéquipières ont signé leur première victoire de la saison.

Dans une salle comble, les Citadines de l’UQAM ont pris le dessus sur leurs adversaires dès le début du jeu grâce à une défense agressive et un bon ratio à trois points avec quatre tirs réussis sur dix tentatives dans le premier quart.

Ayant 16 points de retard après dix minutes de jeu, les joueuses de McGill ne sont pas parvenues à rattraper leurs hôtes, malgré une belle prestation de leur joueuse du centre, Amélie Rochon.

Incapables d’attaquer le panier, les Redbirds de McGill n’ont eu d’autres choix que de tenter leur chance aux tirs à trois points, sans succès.

Les Citadines se promènent

De l’autre côté, les joueuses uqamiennes Delphine St-Cyr et Alex Dufresne ont intercepté tous les rebonds et ont empêché la circulation du ballon.

L’entraîneur-chef de l’équipe féminine de basketball de l’UQAM, Renaldo Maignan, a profité de l’écart accumulé pour faire tourner son effectif et laisser les joueuses se reposer. L’ailière remplaçante, Paule Beline Ibata, a donc profité de ses 20 minutes de jeu pour faire l’étalage de son talent avant de filer vers la victoire.

Après avoir commencé la saison par une défaite serrée face à l’Université Laval, les Citadines sont rassurées avant leur prochaine rencontre contre l’Université Concordia samedi.

Une défaite cruelle pour les uqamiens

Les Citadins n’ont pas réussi à suivre les traces de leurs homologues féminines. Ils se sont inclinés après avoir mené au pointage pendant les trois quarts de la partie.

« Même si on a gagné le match défensivement, vers le troisième quart, on a lâché et c’est devenu trop facile pour McGill. On savait que le numéro 10, Jamal Mayali, allait lancer la balle et on l’a regardé faire. On n’a pas réussi à renverser la vapeur », a déploré l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de l’UQAM, Mario Joseph, après le match.

Déstabilisés dès le début du jeu, les uqamiens sont parvenus à revenir au pointage grâce à une bonne défense individuelle et une attaque efficace de Frantson Démosthène et Alix Lochard. Les deux athlètes ont signé une double figure, tandis que leur coéquipier Jonathan Noel-Jeune faisait le ménage en défense en multipliant les contres.

Cameron Elliot à la sirène

Désarçonnés, les Redbirds de McGill sont parvenus à se reprendre dans le troisième quart-temps grâce à Haris Elezovic, très adroit près du panier. Il a marqué un total de 22 points.

Si l’UQAM menait par dix points au début de la dernière manche, l’écart a diminué vers les cinq dernières minutes de la partie. McGill a poussé l’UQAM à la faute et a enchaîné les lancers francs avec succès avant de les rejoindre au pointage à quelques secondes de la fin grâce à un panier à trois points par l’ailier Cameron Elliot.

Ex-aequo avec 70 points, les deux équipes ont dû aller en prolongations. Épuisés physiquement, les Citadins de l’UQAM ont finalement regardé les Redbirds de McGill se détacher de cinq points en remportant la partie sur un double pas de Cameron Elliot.

« On a eu une présaison très difficile, on n’a pas eu le début de saison auquel on s’attendait. La cohésion d’équipe se travaille petit à petit, il en manque encore un peu. Il y a beaucoup de finissants et quelques recrues […] c’est mieux si [le manque de cohésion] arrive maintenant qu’en finale », conclut Frantson Démosthène, la tête déjà tournée vers la suite de la saison.

Mention photo Manon Touffet | Montréal Campus