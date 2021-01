Le 8 janvier, la direction de l’UQAM a annoncé, par courriel, un resserrement des mesures sanitaires afin de respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement du Québec. À partir du 9 janvier jusqu’au 8 février prochain, les étudiant(e)s de l’UQAM ne pourront être présents sur les différents campus après 20h à moins d’avoir un cours en présentiel. Ces derniers et dernières devront porter un masque en tout temps et avoir une autorisation écrite, fournie par le registrariat, pour pouvoir circuler dans l’université en soirée.

De plus, les bibliothèques et les laboratoires sectoriels fermeront à 19h durant la période du couvre-feu. Seuls les laboratoires réservés pour les cours en soirée seront ouverts. Les activités du Centre sportif sont également suspendues entre le 9 janvier et le 8 février.

Photo d’archives Ludovic Théberge | Montréal Campus