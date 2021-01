C’est le 8 octobre 2020, après avoir offert des cours en présentiel pendant quelques semaines en début de session, que le centre sportif de l’UQAM a vu son monde basculer. Tous les cours en personne devant être annulés pour le reste de la session, l’administration du centre a dû trouver une façon de se réinventer.

Le coordonnateur de l’administration, des installations et du service à la clientèle du centre sportif, Danny Provencher, fait remarquer que son organisation avait toujours espoir d’avoir une session relativement normale. « Avant le 8 octobre, nos offres de cours équivalaient [à] environ 25% d’une session habituelle afin de respecter les directives de la santé publique », déclare-t-il.

Ce dernier note le fait que plusieurs cours donnés au centre étaient complets, notamment ceux des secteurs de combat et de danse, qui semblaient très populaires. Les cours de relaxation, tels le yoga et la méditation, ont, quant à eux, eu les diminutions d’inscriptions les plus importantes.

La nécessité d’altérer ses habitudes

Le centre sportif, étant donné les circonstances, a dû s’adapter de multiples façons. Plusieurs nouvelles séances virtuelles ont vu le jour, offertes gratuitement à la communauté étudiante. « Nous avons créé une toute nouvelle section sur notre site internet pour expliquer à nos usagers comment fonctionner en lien avec la COVID », dit M. Provencher. Il mentionne également l’implantation d’un logiciel de réservations de ligne pour les étudiant(e)s voulant participer à une activité libre comme la natation ou le basketball.

Provencher fait remarquer une importante augmentation des dépenses du centre sportif au niveau « de l’achat et de la distribution d’équipement de nettoyage et de protection individuelle pour les employé(e)s et les usagers. »

Il révèle de plus que le centre a eu quelques difficultés durant la session au niveau du son lors de ses cours virtuels et ces enjeux seront réglés pour la prochaine session. Ces problèmes minimes n’ont, par contre, pas empêché la grande majorité des étudiant(e)s inscrit(e)s à des cours d’être très satisfaite de son expérience.

« L’offre de cours virtuels sera aussi revue et améliorée pour la session d’hiver en fonction du succès de certains cours et des commentaires reçus des participant(e)s », révèle le coordonnateur du centre. Le centre sportif doublera le nombre de cours de danse et offrira dorénavant deux niveaux de cours de yoga, ainsi qu’un cours de conditionnement physique intitulé « Remise en Forme ».

Menu à la carte

Les changements mis en place par le centre sportif cette session ont eu des effets positifs pour les étudiants désireux d’essayer le plus de cours possible. C’est le cas de l’étudiante au baccalauréat en journalisme, Marianne Dubé, qui a goûté à un peu de tout. « C’était tellement facile de participer à plusieurs cours cette session. Normalement je n’aurais pas pu en prendre autant à cause des coûts et du déplacement nécessaire pour me rendre au centre », dit-elle.

Yoga, danse contemporaine et danse urbaine sont quelques-uns des cours auxquels elle a participé. « C’est certain que j’aurais préféré être en présence des instructeurs pour recevoir des conseils plus personnalisés, mais c’était impossible cette session », confie-t-elle avant d’expliquer qu’il était possible d’interagir avec les moniteurs et monitrices via zoom, mais que très peu d’étudiant(e)s en prenaient avantage.

Difficultés rencontrées

La monitrice de cours du centre sportif de l’UQAM, Nathalie Forget, reconnaît les difficultés de la nouvelle réalité virtuelle du centre sportif. « Les difficultés rencontrées en tant que monitrice de cours de conditionnement physique virtuels étaient principalement le manque de rétroaction des participant(e)s », dit-elle. Mme Forget explique que de ne pas être en mesure de voir les étudiants et étudiantes pendant les cours rendait impossible d’adapter le niveau de difficulté des exercices selon leurs habiletés.

Elle souligne l’importance d’« offrir aux inscrit(e)s plusieurs variantes des exercices du cours afin que tous et toutes puissent trouver l’exercice qui leur convient le plus. » Mme Forget mentionne aussi la difficulté additionnelle de connecter avec les étudiant(e)s et de développer les relations humaines qui se cultivent au cours d’une session.

Un besoin criant

Danny Provencher est de l’avis que d’offrir des séances d’exercice est plus important maintenant qu’il ne l’a jamais été. « En ces temps difficiles, cela permet non seulement de maintenir une bonne santé physique, mais surtout mentale », affirme-t-il. Il explique que toute action physique intense libère des neurotransmetteurs ayant des effets antidépresseurs et procure une sensation de bien-être en plus d’aider à combattre les effets du stress et de l’anxiété.

« C’est quand même très gratifiant d’offrir des cours virtuels, sachant que les étudiant(e)s sont pris à la maison et que les gyms et les cours de groupe sont tous interdits. Je leur offre la possibilité de s’entraîner en ces temps difficiles », confie Nathalie Forget.

