Toute la communauté étudiante inscrite à la session d’automne actuelle est invitée à aller voter pour la désignation de deux représentants et/ou représentantes étudiant(e)s sur le Conseil d’administration (CA) de l’UQAM. La consultation anonyme, en ligne sur Omnivox, prend fin le 30 octobre 2020 à 15h.

Pour voter, « comme dans un bureau de vote physique, le participant doit s’identifier à l’entrée pour s’assurer qu’il fait partie des personnes autorisées à s’exprimer et qu’il ne s’exprime pas plus d’une fois pour une consultation », lit-on sur le Omnivox de l’UQAM. L’hyperlien pour aller voter se trouve à la fin de cet article.

Les deux candidats et/ou candidates choisi(e)s auront le mandat de représenter et de consulter l’ensemble de la communauté étudiante uqamienne sur le CA pour une durée de deux ans. De façon sommaire, le Conseil administratif, en vertu du Règlement de régie interne (no.2) exerce les droits et pouvoirs de l’université et « peut adopter toute politique, procédure, règle et protocole qu’il juge nécessaire ou utile au bon fonctionnement de l’Université. »

Voici les dix-huit candidats, candidates en lice: François Bouchard, Faculté des sciences de l’éducation

Nadine Chapdelaine, Faculté des sciences humaines

Sallim Dahman, Faculté des sciences humaines

Pascal Diotte, École des sciences de la gestion

Mariama Dioum, Faculté de science politique et de droit

Gianni Luca D’Onofrio, École des sciences de la gestion

Élizabeth Duboc, École des sciences de la gestion

Mohammad Farugh Hajizadeh Kookia, Faculté des sciences de l’éducation

Thomas Faustin, Faculté de science politique et de droit

Philippe Fournelle, Faculté de communication

François Gélinas, École des sciences de la gestion

Ernest Kuékam, Faculté des sciences humaines

Philippe Laramée, Faculté de communication

Nicole Magielska, École des sciences de la gestion

Maxime Mercet, École des sciences de la gestion

Windlaime Mintus, École des sciences de la gestion

François Pelletier, École des sciences de la gestion

Wagdia Samuel Tompoudi, Faculté des sciences humaines

Toutes les informations sur les candidats et les candidates ici : https://designation-etudiants-ca.uqam.ca/candidates-candidats/nouvelle-page/

L’hyperlien pour aller voter sur Omnivox :

https://uqam.omnivox.ca/intr