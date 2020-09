Cafés étudiants et cafétérias fermés, achat de livres complètement en ligne, accès aux aires d’études des bibliothèques sur prise de rendez-vous et innovations au Centre sportif : l’offre de services en présentiel s’annonce bien différente lors de cette session d’automne.

Au travers des décisions de l’administration de l’UQAM, l’objectif est clair: contrôler le plus possible les déplacements dans l’université. Même si seulement 30% des activités d’enseignement se feront en présentiel, l’administration tient tout de même à offrir des services sur place à la communauté uqamienne.

Ceci « viendra favoriser un achalandage des personnes étudiantes sur nos campus », affirme la directrice des relations de presse de l’UQAM, Jenny Desrochers.

Un accès limité

Toutes les bibliothèques de l’UQAM sont ouvertes depuis le 31 août, à l’exception des bibliothèques de musique et des sciences qui seront accessibles dès le 8 septembre. Afin de contrôler l’achalandage dans les différents établissements, le Service des bibliothèques de l’UQAM demande dorénavant aux étudiants et aux étudiantes de réserver leur place dans les aires d’études ou dans les salles de travail d’équipe, qui ont toutes été réaménagées pour permettre la distanciation physique. La réservation d’une durée maximale de six heures doit se faire en ligne et jusqu’à quatre jours d’avance. Le module de réservation sera accessible dès le 8 septembre sur le site web du Service des bibliothèques.

Les ordinateurs demeurent eux aussi accessibles sur réservation pour une journée complète. Il n’y aura toutefois aucun prêt d’ordinateurs portables pour l’entièreté de l’année scolaire 2020-2021. Il sera par ailleurs possible de réserver un poste d’ordinateur dans l’un des laboratoires informatiques via une application Web qui sera disponible le 8 septembre.

Le prêt de documents sera possible pour tout détenteur d’une carte UQAM ou d’une carte de bibliothèque de l’UQAM, mais il devra en faire la demande en ligne, puis recevra un courriel dans un délai de trois à quatre jours ouvrables lorsqu’ils pourront être récupérés. Les postes d’impression et de numérisation dans les différentes bibliothèques de l’UQAM pourront eux aussi être utilisés à partir du 8 septembre.

La COOP s’adapte

« La différence majeure est qu’il n’y aura pas de vente de livres et de notes de cours dans les boutiques », affirme le directeur général de la COOP UQÀM, Thierry Bachelier. À la demande de la direction de l’UQAM, l’achat de livres et de recueils se déroulera complètement en ligne cette session. Pour répondre à cette hausse de commandes, M. Bachelier estime avoir déployé la main-d’oeuvre nécessaire et offrira dès le 8 septembre la livraison à vélo sur l’île de Montréal. Les commandes hors de l’île seront livrées par Poste Canada.

Trois boutiques demeureront tout de même ouvertes, malgré des heures réduites. La librairie Jasmin sera en opération dès le 31 août, alors que la Boutique des arts et la librairie du PK ouvriront à partir du 8 septembre. Pour Thierry Bachelier, il est important de rester accessible pour les étudiants.

« Très honnêtement, on attend peu d’achalandage », évalue le directeur général, qui tient tout de même à garder des points de vente ouverts pour offrir le service aux étudiants et aux étudiantes qui en auraient besoin.

Ceux et celles qui désirent se procurer l’agenda normalement offert par l’UQAM pourront le faire au travers de leur commande en le joignant gratuitement à leur panier d’achats. Il sera aussi disponible à la COOP Berri-UQAM, située dans la station de métro du même nom, sous présentation de la carte étudiante.

Des services alimentaires remodelés

Les services alimentaires inaugurent cet automne Caravane express, un service de prêt-à-manger disponible dès le 8 septembre. Les commandes devront être passées en ligne et plusieurs options sont offertes aux étudiants et étudiantes.

Les membres de la communauté étudiante auront la possibilité de passer une commande avant 11h et d’aller la chercher dans un point de cueillette préétabli avant 13h30, soit le café Athanase-David, le café Judith Jasmin ou le restaurant La Verrière. L’UQAM propose aussi la livraison pour les commandes de cinq personnes ou plus dans un même local.

De plus, il sera possible de commander en ligne des plats surgelés jusqu’à 14h et de les récupérer au café Judith-Jasmin entre 16h et 17h30. « Des repas froids ou surgelés sont aussi offerts sur place selon la disponibilité du moment », informe l’administration de l’UQAM dans un communiqué. Finalement, les groupes de cinq personnes ou plus pourront commander en ligne avant 15h des petits-déjeuners, qui seront livrés dans un local de l’UQAM le lendemain entre 8h et 9h30. Les plats seront préparés par des membres du personnel de l’université.

L’ensemble des cafés étudiants et des cafétérias seront toutefois fermés durant la session d’automne 2020. L’administration de l’UQAM reste ouverte à revoir son plan de match selon l’évolution de la pandémie.

Le responsable du Salon G, le café étudiant affilié à l’École des sciences de la gestion (ESG), Patrick Rouillard, est en accord avec le verdict de l’UQAM, malgré les « répercussions négatives » attendues, particulièrement sur le plan financier. « (…) Cette décision a été prise de façon réfléchie et en fonction de la sécurité de l’ensemble de la population uqamienne », affirme M. Rouillard. Cette décision aura un aussi grand impact sur l’état financier de l’administration de l’UQAM, croit-il.

M. Rouillard préparait le Salon G à une réouverture potentielle à la rentrée scolaire avant d’apprendre par l’UQAM le 24 août dernier qu’il leur sera impossible d’offrir leurs services. « Nous aurions apprécié connaître l’état de la situation plus rapidement », admet M. Rouillard, qui comprend tout de même qu’il s’agit d’ « une période d’incertitude où la situation évolue de semaine en semaine. »

Malgré les pertes financières inévitables de la fermeture du Salon G, il évalue d’autres sources de revenus possibles, comme des subventions, « afin de pouvoir continuer à développer des services pour les étudiants de l’ESG », souligne-t-il.

Nouveauté au Centre sportif

Le Centre sportif rouvrira ses portes à tous et à toutes dès le 8 septembre et les cours donnés sur place débuteront le 21 septembre. À l’instar du Service des bibliothèques, il faudra réserver sa place en ligne ou directement au Centre sportif pour y avoir accès, selon des plages horaires d’un maximum de 60 minutes.

Le Centre sportif offrira dès le 8 septembre différents cours virtuels gratuits en direct à tous les jours de la semaine qui seront par la suite disponibles en rediffusion sur sa chaîne Youtube. Il s’agit d’une nouveauté à l’image de cette session majoritairement à distance.

