Le programme de parrainage du temps des fêtes, organisé par les Services à la vie étudiante, compte présentement 93 étudiants et étudiantes parrainé(e)s et 46 parrains ou marraines. Il est ouvert à tous les étudiantes et les étudiantes étranger(ère)s peu importe la durée de leur séjour au Québec ainsi qu’à tous les diplômés et les diplômées, les étudiants et les étudiantes actuel(le)s et les employés et employées de l’UQAM. — Maude Faucher