Envie de faire partie d’une œuvre d’art contemporaine? Le public fait partie de This situation, une œuvre vivante immatérielle présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 29 mars prochain.

This situation, originellement pensée et créée par Tino Sehgal, ressemble à une pièce de théâtre improvisée. « Pour Tino, sans visiteurs, l’œuvre n’a aucun sens », raconte Louise Höjer, productrice et directrice des répétitions de l’exposition.

Le concept de l’œuvre est de faire discuter les interprètes et le public. L’œuvre est ponctuée de « citations », comme l’appelle l’artiste, qui font démarrer les « conversations ».

Un(e) interprète (que Tino Sehgal appelle joueur ou joueuse) récite un petit monologue, incitant une discussion critique sur l’état du monde. Les interprètes commencent à parler entre eux et elles du sujet.

Les sujets peuvent être la place des femmes dans la société ou ce qui différencie l’humain des autres animaux, par exemple.

Ils et elles se tournent ensuite vers une personne du public. « Et vous, qu’en pensez-vous? », disent-ils et elles en fixant une personne de l’audience. Les interprètes n’ont pas peur du silence. Ils et elles attendront que vous répondiez pour continuer.

Certain(e)s sont assis(e)s par terre, certain(e)s sont debout. Tout le monde bouge lentement.

« L’exercice de l’œuvre consiste à réfléchir ensemble », explique Gilbert Turp, joueur de l’exposition.

Pour changer de sujet de conversation, les interprètes tournent en rond selon une chorégraphie en disant en chœur « Welcome to This situation ».

« Chaque fois qu’une nouvelle personne du public arrive, on commence une nouvelle discussion », explique Louise Höjer. « À chaque fois, on se reconfigure », raconte Marie Lavorel, joueuse de l’exposition.

Aucune trace écrite

This situation n’est « accompagnée d’aucun document descriptif ». Il n’y a rien d’écrit. Même le protocole, où se trouvent les citations qui sont utilisées pour démarrer les conversations, n’est pas écrit sur papier. Cette œuvre se transmet uniquement oralement.

Donc, pour que This Situation soit jouée, Tino Sehgal ou une personne choisie par l’artiste doit être présent(e) pour installer l’œuvre et dire les citations aux joueurs et joueuses.

« Rien n’est écrit. Je suis comme une archive de l’œuvre », illustre Louise Höjer. Elle est la directrice des répétitions, c’est donc elle qui a transmis les citations aux autres joueurs et joueuses pour la présentation de This Situation à la Galerie de l’UQAM.

C’est Tino Sehgal qui a créé l’œuvre, c’est lui qui a mis « le protocole » de This situation en place. Il a choisi les citations, ainsi que certains mouvements du corps faits par les joueurs et joueuses.

Cette tradition orale, c’est presque une contradiction avec le concept de conservation des œuvres, selon le joueur de l’exposition Gilbert Turp.

« C’est rigolo et très sérieux en même temps de confronter cette impermanence de l’œuvre. L’histoire de l’art est faite pour être entretenue » Gilbert Turp

Tout tourne autour des citations décidées d’avance, mais, comme l’œuvre est improvisée et qu’elle dépend du public, chaque jour est différent. « On ne sait pas ce qu’il va se passer dans cinq minutes », partage Gilbert Turp.

This situation est présentée gratuitement à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 29 mars.