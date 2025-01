Certain(e)s adeptes de sports préfèrent aujourd’hui consommer du contenu sur des plateformes de diffusion en ligne illégales. Alors que les télédiffuseurs se disputent les droits de différents évènements sportifs, cette pratique soulève de nombreuses questions éthiques et les diffuseurs demandent aux gouvernements de serrer la vis.

Autrefois, les internautes qui osaient s’aventurer sur les plateformes de streaming illégales s’exposaient à toutes sortes de virus et à des publicités douteuses. Dans la plupart des cas, la piètre qualité de l’image et les interruptions fréquentes finissaient par les dissuader d’utiliser ces sites sur une base régulière.

Maintenant, ces mêmes sites offrent la diffusion gratuite et en haute définition de centaines d’évènements sportifs chaque semaine. De nombreuses plateformes ont même troqué les virus et les fenêtres intrusives contredes publicités ciblées aux amateurs et amatrices de sport. Elles ont aussi opté pour une interface plus facile à naviguer afin d’offrir une expérience plus agréable aux visiteurs, semblable aux plateformes traditionnelles.

Frédéric Sauvé, un étudiant à l’UQAM qui utilise des sites de streaming régulièrement, explique qu’il préférerait regarder ses sports favoris de manière légale . « Je suis un grand fan de soccer, de football, de basketball, de Formule 1 et même de lutte. Tous ces sports ne sont pas diffusés sur les mêmes plateformes », explique-t-il.

« Payer pour regarder chaque sport constituerait une dépense significative pour une personne normale, et ça l’est encore plus pour un étudiant à temps plein », ajoute-t-il.

L’impact sur les diffuseurs

Les diffuseurs sont directement touchés par la démocratisation du streaming illégal. Une étude de la firme de statistiques Global Data estime que les diffuseurs perdent plus de 28 milliards de dollars américains chaque année, et ce chiffre va probablement augmenter dans les prochaines années, si on se fie à la tendance actuelle.

Analyste sportif et chargé de cours à l’UQAM, Paul Rivard estime que les employé(e)s des médias pâtissent directement des baisses de revenu liées au streaming. « La diffusion en continu sur les plateformes illégales coûte plus de 70 000 emplois dans les médias sportifs aux États-Unis. C’est un cercle vicieux», déplore-t-il.

« On ne va pas arrêter d‘acheter les droits parce qu’il reste quand même des gens qui vont continuer de consommer du contenu sans tricher, mais le streaming va sûrement faire fermer des médias traditionnels. »

L’ancien journaliste de TVA Sports estime que les plateformes de diffusion en continu légales comme Dazn ou Fubo vont tout simplement continuer d’augmenter leurs prix.

Pas de solution à l’horizon

Les grandes ligues sportives demandent aux gouvernements de mettre en place une réglementation plus stricte afin de limiter l’accès aux plateformes illégales, mais cette solution ne semble pas viable pour l’instant, selon Paul Rivard.

Chaque pays ayant un système différent, il est presque impossible pour eux de se coordonner afin d’empêcher l’accès à certains sites. En 2023, la Premier League anglaise de soccer avait décidé de poursuivre massivement de nombreuses plateformes, tentant ainsi de couper le problème à la source.

Des milliers de sites ont donc été contraints de fermer leurs portes et plusieurs noms de domaines ont été saisis par la justice anglaise. Malgré tout, la Premier League explique sur son site internet que le nombre de matchs piratés continue de croître.

Contrairement à un film piraté qui peut être directement localisé à l’aide d’un système de détection des droits d’auteurs, il n’existe pas encore de technologie pour repérer les évènements en direct. Pour arrêter la diffusion illégale d’un match, il faut donc la signaler manuellement. Dans la plupart des cas, le signalement est traité plusieurs heures après et il est déjà trop tard.

Les ligues sportives et les diffuseurs devront faire preuve d’ingéniosité dans les prochaines années s’ils veulent mettre fin à la vague de streaming qui continue de faire des ravages partout dans le monde.